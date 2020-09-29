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    阿聯の野望！2024自製探測車奔月 挑戰登月第4國

    阿拉伯聯合大公國副總統兼總理、杜拜酋長穆罕默德今（29）日宣布探月計畫，將於2024年把探測器送上月球。圖為阿聯官員向穆罕默德等人簡報探月計畫。（法新社）

    阿拉伯聯合大公國副總統兼總理、杜拜酋長穆罕默德今（29）日宣布探月計畫，將於2024年把探測器送上月球。圖為阿聯官員向穆罕默德等人簡報探月計畫。（法新社）

    2020/09/29 20:52

    〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國副總統兼總理、杜拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum）今（29）日宣布探月計畫，預計2024年把探測器送上月球，若計畫順利，阿聯將成為第4個成功登月的國家。

    《美聯社》報導，阿聯太空野心展露無遺，繼去年派出首位太空人前往國際太空站、今年在日本朝火星發射探測器後，新的探月任務顯示以穆罕默德為名的太空計畫正迅速擴展。阿聯還希望2117年要在火星打造人類居住基地。

    穆罕默德今在推特在表示，阿聯自製的月球探測車將在2024年登陸月球，降落在過去從未被人類執行探查任務的地區。阿聯政府隨後表示，阿聯的探測器將重達10公斤，裝載2台高解析度相機、1台顯微鏡、1台熱像儀、1個偵測器和其他設備。

    穆罕默德表示，這輛探月車將被命名為「拉希德」（Rashid）。該名字取自他已故的父親拉希德（Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum），拉希德是阿聯的建國者之一。

    如果2024年的探月計畫成功，阿聯將成為繼美國、前蘇聯及中國後，第4個實現登月的國家。去年，印度試圖在月球降落探測器，但未成功，以色列的登月探測器也降落失敗，墜毀在月球。

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