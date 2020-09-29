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    南韓太草率？遭射殺公務員被認定欲投誠北韓 胞兄不滿開嗆

    南韓海洋警察廳今日認定遭射殺的李姓公務員欲投誠北韓。李姓公務員胞兄李來進（이래진，音譯）相當不滿調查結果，為此舉行國際記者會，除了砲轟南韓當局草率應對，更要求國際介入展開客觀調查。（歐新社）

    南韓海洋警察廳今日認定遭射殺的李姓公務員欲投誠北韓。李姓公務員胞兄李來進（이래진，音譯）相當不滿調查結果，為此舉行國際記者會，除了砲轟南韓當局草率應對，更要求國際介入展開客觀調查。（歐新社）

    2020/09/29 23:20

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓海洋水產部47歲李姓公務員，日前漂流到北韓後遭射殺焚屍，南韓海洋警察廳今（29）日認定李姓公務員欲投誠北韓。李姓公務員胞兄李來進（이래진，音譯）相當不滿調查結果，為此舉行國際記者會，除了砲轟南韓當局草率應對，更要求國際介入展開客觀調查。

    《韓聯社》報導，南韓海洋警察廳今日召開記者會公布調查結果，指出北韓方面確實掌握李姓公務員的姓名、年齡、家鄉、身高等個資細節，並提及李姓公務員被發現時身穿救生衣，輕生或失足落海的可能性極低。

    南韓海洋警察廳表示，潮流分析結果顯示，李姓公務員被發現的地點與分析結果相距甚遠，若缺乏人為因素不太可能自然漂流到最終被發現的地點；並提及李姓公務員生前欠下約3.3億韓元（約新台幣818萬元）的債務。南韓海洋警察廳因此最終認定李姓公務員打算「棄韓投朝」。

    李姓公務員胞兄李來進為此舉行國際記者會，並在會上砲轟南韓海洋警察廳，認為海警並沒有進行現場模擬調查，就單方面地認定李姓公務員打算棄韓投朝；李來進憤怒要求海警局長道歉，並盼望能進行相關公開採訪。

    李來進認為，南韓當局在弟弟漂流至北韓領海前都無所作為，即使死前有黃金救援時間，卻仍袖手旁觀；而南韓海洋警察廳提及李姓公務員被發現時身穿救生衣，李來進則回應「本來就規定要穿，這不能拿來判斷是否要『投北』」。

    談到弟弟的債務，李來進表示自己不知道這件事，但自己本身也背上很多債務，要是債務就是投誠北韓的原因，可能太過牽強，「若有債務就會背叛南韓，那在韓國5至6成的普通百姓都會背叛南韓」。

    李來進向美國總統川普以及國際組織要求介入調查，希望能有客觀及公正的調查過程及結果，並呼籲北韓領導人金正恩交出他弟弟的屍體。

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