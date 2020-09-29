陳同佳出獄近一年還住在安全屋 林鄭：不評論港警如何運用資源

港首林鄭月娥今早出席行政會議前被記者提問有關陳同佳在台殺人一案，林鄭一律拒絕評論。（法新社）

2020/09/29 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕2018年2月在台灣犯下殺人案的港人陳同佳，在港出獄一年後仍未按承諾赴台自首，目前還住在港警安排的安全屋，引發輿論；死者潘曉穎的母親已公開呼籲，促請港方讓陳同佳到台灣自首，並表示希望能與港特首林鄭月娥會面。對此，林鄭今早（29日）被問到此事時避談是否接受與潘母見面，僅回應稱不會評論警方運用資源的決定。

綜合港媒報導，林鄭月娥今早出席行政會議前被記者追問有關陳同佳在台殺人的案子，她一律拒絕評論。針對港警為何仍安排安全屋給陳同佳居住一事，林鄭表示，行政長官不會去對警隊的日常運作多加干涉，「尤其是對於部門某些資源的運用」；至於是否答應潘曉穎母親請求與之會面？林鄭月娥也選擇避答，指稱自己了解潘母心情，「但在香港，我們仍要依法處理每一件事情。」

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陳同佳於2018年2月帶著有孕在身的女友潘曉穎來台旅遊，因為懷疑潘女出軌，竟痛下殺手釀成一屍兩命，還將屍體藏進行李箱棄屍，令人髮指。事後陳同佳雖在香港被捕，但因為司法管轄權問題，香港法院無法以謀殺罪論處，只能先以他之前承認的洗黑錢罪行判刑，並於去年10月刑滿獲釋。至今離陳同佳出獄已近一年的時間還未赴台自首，林鄭月娥本月22日還表示，此案看不出特區政府主動出面有什麼好處；今天又表示陳同佳在港已完成刑期，屬於法律上的「自由人」，不在香港司法的管轄範圍。

對於林鄭的態度及立場，潘母十分不滿，斥責港府的不作為，讓一個冷血殺人犯逍遙法外！而林鄭日前聲稱如果陳同佳本人願意赴台自首，港府願意提供協助，潘母怒指林鄭為何不直接召見陳同佳，當面問清楚他的意願，質疑林鄭當初口口聲聲說要幫助愛女的「初心」已不復存在。

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