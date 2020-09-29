銀行帳戶被印度政府凍結 國際特赦組織印度分會停擺

國際特赦組織印度分會疑因批評印度當局政府有關喀什米爾地區的問題，銀行帳戶遭凍結，被迫解僱工作人員、暫停營運。（路透）

2020/09/29 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕國際特赦組織印度分會今（29）日表示，該組織近年批評印度當局廢止「喀什米爾的憲法特殊地位」，引發印度政府不滿，在印度的銀行帳戶遭凍結，迫使該組織停止當地業務。

綜合外媒報導，國際特赦組織印度分會的銀行帳戶本月初即遭印度政府完全凍結，迫使該組織暫停當地的人權運動和研究工作，印度員工也全數解僱。該組織今日發聲明表示，印度政府指控他們因涉嫌「違反國外資金規定」等理由而凍結帳戶，根本是「毫無根據」。

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特赦組織表示，早在2016年該組織就曾因討論有關印度政府侵害「喀什米爾」的人權爭議，遭政府指控有煽動叛亂之疑，政府雖然在3年後撤銷指控，2018年，該組織又被印度官方突襲檢查辦公室，並凍結銀行帳戶費用。

國際特赦組織秘書長韋爾哈爾（Julie Verhaar）說，「印度政府的行為令人感到震驚和可恥」。印度分會負責人庫馬爾（Avinash Kumar）表示，該組織遭「打壓」是因為他們呼籲政府提高透明度。

對於種種指控，印度聯邦內政部則回應，凍結國際特赦組織的銀行帳戶遭，是因該組織未遵守當地的外匯相關法令，並稱過去政府也拒絕特赦組織從海外接收資金的申請，當時也暫停該組織在印度營運。

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