銀行帳戶被印度政府凍結 國際特赦組織印度分會停擺
〔即時新聞／綜合報導〕國際特赦組織印度分會今（29）日表示，該組織近年批評印度當局廢止「喀什米爾的憲法特殊地位」，引發印度政府不滿，在印度的銀行帳戶遭凍結，迫使該組織停止當地業務。
綜合外媒報導，國際特赦組織印度分會的銀行帳戶本月初即遭印度政府完全凍結，迫使該組織暫停當地的人權運動和研究工作，印度員工也全數解僱。該組織今日發聲明表示，印度政府指控他們因涉嫌「違反國外資金規定」等理由而凍結帳戶，根本是「毫無根據」。
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特赦組織表示，早在2016年該組織就曾因討論有關印度政府侵害「喀什米爾」的人權爭議，遭政府指控有煽動叛亂之疑，政府雖然在3年後撤銷指控，2018年，該組織又被印度官方突襲檢查辦公室，並凍結銀行帳戶費用。
國際特赦組織秘書長韋爾哈爾（Julie Verhaar）說，「印度政府的行為令人感到震驚和可恥」。印度分會負責人庫馬爾（Avinash Kumar）表示，該組織遭「打壓」是因為他們呼籲政府提高透明度。
對於種種指控，印度聯邦內政部則回應，凍結國際特赦組織的銀行帳戶遭，是因該組織未遵守當地的外匯相關法令，並稱過去政府也拒絕特赦組織從海外接收資金的申請，當時也暫停該組織在印度營運。