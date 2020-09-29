籲國際對中國施壓 藏人流亡政府：西藏對亞洲局勢很重要

西藏流亡政府行政中央司政洛桑森格（見圖）指出，「西藏的自治穩定對亞洲局勢至關重要」，呼籲民主國家陣線聯合向中國施壓。（美聯社資料照）

2020/09/29 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國上月要求「推進藏傳佛教中國化」後，近日傳出在西藏興建軍事化訓練基地，如同「新疆再教育營」翻版；對此，西藏流亡政府行政中央司政洛桑森格指出，「西藏的自治穩定對亞洲局勢至關重要」，呼籲民主國家陣線聯合向中國施壓。

綜合媒體報導，據美國、澳洲智庫研究報告及中國官方媒體和機構的文件披露，中國政府正將大量西藏鄉村農、牧勞動人口轉移到軍事化的訓練中心，強迫成為工廠勞工，猶如中國政府在新疆設立「職業技能教育培訓中心」，強制維吾爾族勞動的政策翻版。

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根據《自由亞洲電台》報導，流亡印度的洛桑森格表示，西藏的地理優勢決定習近平要繼承毛澤東的治藏理念，即西藏的穩定與安全對中國的穩定與安全至關重要，因此中共當局持續加強對西藏及邊境的管控。

洛桑森格說：「在過去的六十年裡，中國的治藏政策一直保持不變。維持對西藏的統治有利於中國向南亞甚至整個亞洲擴張。」

洛桑森格強調，西藏是緩解印中邊境緊張局勢的重要一環，只有恢復西藏作為和平緩衝區的歷史地位，才能使印度免受中國的入侵。

研究西藏問題的中國作家李江琳贊成恢復西藏和平緩衝區，主張「應恢復西藏的高度自治權」，她說：「西藏作為一個高度自治的西藏，讓藏人和印度人根據他們歷史上怎麼樣處理這種問題，由他們來協商，絕對會比現在的狀況要好。」

洛桑森格指出，中國改變治藏政策，在西藏實行軍事化管理及宗教打壓，是控制喜馬拉雅地區的重要手段，呼籲所有民主國家聯合起來，將「中國治藏」的問題視為挑戰甚至危機，對中國的外交政策施壓。

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