從小沉迷A片！妙齡女成癮10年 男友也無法滿足

英國一名23歲女子從10歲就開始接觸A片，沒想到就此成癮，甚至導致長大後無法從男女性關係中獲得滿足感。看A片示意圖。（法新社）

2020/09/29 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕適當的舒壓對身體無礙，但若成癮可能會對身心有所傷害，英國一名23歲女子從10歲就開始接觸A片，沒想到就此成癮，甚至導致長大後無法從男女性關係中獲得滿足感；目前她透過各項活動轉移注意力，成功「戒斷」A片已達3年，但對於男女約會關係仍有障礙。

綜合外媒報導，英國23歲女子寇特妮（Courtney Daniella Boateng）從10歲就因為好奇，透過成人網站接觸到性愛片，沒想到就此「停不下來」；接下來的日子只要父母出門，她便會自行偷看A片。

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一個月後寇特妮徹底成癮，腦海還會自動浮現A片畫面，生活也為此受到影響，每週平均花費2至3小時觀看A片；15歲時，正值青春期的她在學校遭受不小的壓力，強烈的焦慮感讓她只能透過自慰來排解，這樣的狀況持續1年，她每週得自慰2至3次才能感到安適，已然受到制約。

被他人問及焦慮來源時，寇特妮也因為不敢講出「色情成癮」，只能暗自承受，最後龐大的焦慮感，讓她打算輕生；而後她開始求助心理醫師，但仍因為無法啟齒，導致問題持續存在。

這樣的狀況影響寇特妮和初戀男友之間的關係，彼此間的性愛也無法提供她在A片中得到的滿足感，最後只能分手收場。這段關係讓寇特妮意識到問題所在，2016年她開始透過瑜珈等運動以及各項社交活動來分散注意力，總算成功戒除A片長達3年，但目前仍存在著約會障礙。

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