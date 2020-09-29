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    好萊塢男神臉書貼出「台北橋機車瀑布」照 1.3萬網友朝聖按讚

    喬瑟夫高登李維在貼文中貼上「台北橋機車瀑布」照，吸引1.3萬人按讚。（圖擷取自Joseph Gordon-Levitt臉書粉絲專頁）

    喬瑟夫高登李維在貼文中貼上「台北橋機車瀑布」照，吸引1.3萬人按讚。（圖擷取自Joseph Gordon-Levitt臉書粉絲專頁）

    2020/09/29 13:26

    〔即時新聞／綜合報導〕好萊塢男星喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）日前曾在網路公開徵求來自台灣的照片，並製作「Lost in Taiwan」短片介紹台灣獨特的人文風貌。今日喬瑟夫高登李維再次在臉書公開徵求各種「台灣人臉照」，並啟動名為「Faces of Taiwan」的計劃，喬瑟夫高登李維也在貼文中貼上著名的「台北橋機車瀑布」照片，貼文貼出至今已吸引1.3萬人按讚。

    喬瑟夫高登李維稍早在臉書粉專表示，一個名為「Faces of Taiwan」的新計劃已經上線，對外公開徵求「台灣面孔」的照片，若想提供照片者可到他所創建的藝術創作平台「hitRECord」上傳照片。喬瑟夫高登李維也用極具台灣特色的「台北橋機車瀑布」來當貼文照片，並提到他十分期待這項新計劃。

    許多網友也響應喬瑟夫高登李維的號召，紛紛前往該平台及臉書留言並上傳照片，屏東縣長潘孟安也上傳了他在屏東縣立圖書館前的照片，並在留言表示感謝喬瑟夫高登李維，而每一個台灣人的面容都十分和藹。另外，藝人黃豪平在留言串貼出他在金鐘獎的紅毯照片，一同共襄盛舉。

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