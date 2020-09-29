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    高加索戰火升溫！亞美尼亞戒嚴 禁止成年男子出境

    美尼亞和亞塞拜然於兩國爭議地點納戈爾諾-卡拉巴赫爆發自2016年以來最嚴重的一次軍事衝突。（路透）

    美尼亞和亞塞拜然於兩國爭議地點納戈爾諾-卡拉巴赫爆發自2016年以來最嚴重的一次軍事衝突。（路透）

    2020/09/29 10:31

    〔即時新聞／綜合報導〕亞美尼亞和亞塞拜然在當地時間27日於兩國爭議地點納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）爆發自2016年以來最嚴重的一次軍事衝突，兩國互控對方發動攻擊，紛紛宣布戒嚴及動員，亞美尼亞甚至限制18至55歲男子出境。

    綜合外媒報導，亞美尼亞和亞塞拜然爆發自2016年以來最嚴重的一次軍事衝突，兩國互控對方發動攻擊，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）宣布戒嚴級動員令，警告目前兩國處於「大規模戰爭」的邊緣，呼籲人民準備「捍衛我們神聖的家園」。

    在最新一波的衝突中，亞美尼亞自承已有59人死傷，而亞塞拜然並未公布傷亡數字，僅稱亞美尼亞砲擊平民區造成傷亡，亞美尼亞則聲稱已擊斃數百名亞塞拜然人。

    為了應對可能出現的大規模衝突，亞美尼亞限制18至55歲的男子出境，只有在得到軍事委員會的書面許可後方可離境。

    納戈爾諾-卡拉巴赫為國際公認亞塞拜然的領土，但居民大多為亞美尼亞人，1991年，納戈爾諾-卡拉巴赫在亞美尼亞的支持下，對亞塞拜然發起獨立戰爭，期間造成數十萬人流離失所，一直到1994年俄國出面調解，兩國才簽訂停火協議。

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