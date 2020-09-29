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    前競選幕僚爆料 川普曾提議讓女兒伊凡卡當副手

    美國總統川普競選團隊前任副總幹事蓋茨出書爆料，川普2016年曾多次提議讓女兒伊凡卡擔任副手。（歐新社資料照）

    美國總統川普競選團隊前任副總幹事蓋茨出書爆料，川普2016年曾多次提議讓女兒伊凡卡擔任副手。（歐新社資料照）

    2020/09/29 11:18

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入最後倒數，總統川普競選團隊前任副總幹事蓋茨（Rick Gates）近日出版新書，揭露川普在2016大選時，曾多次向競選團隊建議，讓女兒伊凡卡（Ivanka Trump）擔任副手。

    綜合外媒報導，川普競選團隊的前副總幹事蓋茨將在10月13日出版新書《邪惡遊戲》（Wicked Game），書中透露，川普2016與競選團隊討論副總統人選時，大力推薦自己的女兒伊凡卡，競選團隊更對此進行兩次票選討論。

    書中引述川普所說，川普認為伊凡卡應該自己的副手，並強調伊凡卡「聰明伶俐又漂亮，人民絕對會喜歡她」。蓋茨寫道，川普的提議非玩笑話，並在接下來數週持續試圖說服競選團隊。據報導，伊凡卡最終告訴川普「這並非一個好主意」，川普才放棄相關計畫，選擇時任印第安納州長彭斯（Mike Pence）作為副手，對此白宮並未發表評論。

    儘管伊凡卡並未成為川普的副總統，川普上任後，伊凡卡和丈夫庫許納（Jared Kushner）都成爲川普的高級顧問。外界普遍認為伊凡卡有自己的政治抱負，可能投入2024年總統大選，川普上月造勢時也曾表示，自己認為伊凡卡相當適合擔任美國「首任女總統」。

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