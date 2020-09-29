中國小學生倒營養午餐 教育局批「未考慮個性化需求」停職2公務員

中國媒體日前報導，安徽阜陽潁東區楊樓孜鎮中心小學有學生倒掉營養午餐，教育局表示經查確有其事。（圖翻攝自《澎湃新聞》官網）

2020/09/29 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國媒體日前報導，安徽阜陽潁東區楊樓孜鎮中心小學有學生倒掉營養午餐，教育局表示經查確有其事，除將2名公職人員停職，還稱供餐、分量未充分考慮學生的「個性化需求」，消息傳開後引發中國網友熱烈討論。

綜合中媒報導，1名王姓男子近日反映該校營養午餐味道差、小孩不喜歡吃，倒入廚餘桶，並出示食物溢出桶外的照片佐證。吳姓校長證實此事，認為味道還可以，但「眾口難調」，承諾會改善口味，同時針對浪費食物一事加強教育。

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報導指出，該營養午餐是由快餐公司配餐，統一供給區內學校。知情人士透露，被倒掉的滷麵中有豆芽、青菜與肉絲，推測可能是配送時間長導致味道變差。

報導提到，當地教育局於通報中指出，當天午餐成分、重量符合相關規定標準，少數學生倒掉吃剩麵條主因校方執行營養午餐管理規定不夠嚴格，供餐、分量「沒有充分考慮學生們個性化需求」，並對該校負有直接責任的2名公職人員祭出停職處分。

中國網友聞訊直呼，「沒有考慮個性化需求是什麼意思？可以讓他們點菜？」「可能做得難吃」、「孩子往往有偏食、挑食行為，也不能一味遷就」、「應該讓老師和校長一起用餐」、「一免了之？」「感覺處理有點重」、「要麼質量不好、分量太多，停職調查不冤」、「明天再倒再處理2個負責人？這不是胡鬧嗎？」「如果涉及利益，如何處理？」

報導提及，中國教育部官網曾發布公告，要求深入推廣校園光盤行動，以多樣方式鼓勵師生完食不留剩飯菜，改善餐飲浪費不良風氣。

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