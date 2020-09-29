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    《紐時》爆10年沒繳稅 川普反駁：付過數百萬美元稅金

    美國總統川普稱自己付過好幾百萬美元的稅金，且資產大於負債。（彭博）

    美國總統川普稱自己付過好幾百萬美元的稅金，且資產大於負債。（彭博）

    2020/09/29 07:59

    〔即時新聞／綜合報導〕《紐約時報》27日爆料，指稱美國總統川普在過去15年裡，有10年都不用繳交聯邦所得稅，川普在推特上駁斥此為「假新聞」，並稱自己付過好幾百萬美元的稅金，且資產大於負債。

    《紐約時報》報導，川普自2000年起的15年裡，有10年沒有繳納聯邦所得稅，原因是個人投資和集團營運「賠到不用繳」；川普位於佛羅里達州的私人「海湖莊園」及多個高爾夫球俱樂部，也都加劇虧損，甚至川普本人還有3億美元貸款將在4年內到期，種種皆與他標榜的成功商人形象相去甚遠。

    川普28日在推特上表示，假新聞媒體與2016年選舉的時候一樣，都在利用非法獲取的訊息和出於惡意目的，提出他的稅務和其他各種毫無意義的事情，「我付了數百萬美元的稅款，但就像大家一樣，也有權獲得折舊和稅收抵免。我極少運用財務槓桿，如果與資產市值相較，我的債務非常少。」

    川普強調，自己擁有「驚人的資產」，以及「非常令人印象深刻」的財務報表，並稱他是有紀錄的唯一一位放棄每年40多萬總統薪水的總統。

    川普是1970年代以來，首位拒絕公開繳稅紀錄的美國總統，他將在美東時間29日與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）進行首次總統大選辯論。

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