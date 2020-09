《紐時》爆10年沒繳稅 川普反駁：付過數百萬美元稅金

2020/09/29 07:59

〔即時新聞/綜合報導〕《紐約時報》27日爆料,指稱美國總統川普在過去15年裡,有10年都不用繳交聯邦所得稅,川普在推特上駁斥此為「假新聞」,並稱自己付過好幾百萬美元的稅金,且資產大於負債。

《紐約時報》報導,川普自2000年起的15年裡,有10年沒有繳納聯邦所得稅,原因是個人投資和集團營運「賠到不用繳」;川普位於佛羅里達州的私人「海湖莊園」及多個高爾夫球俱樂部,也都加劇虧損,甚至川普本人還有3億美元貸款將在4年內到期,種種皆與他標榜的成功商人形象相去甚遠。

川普28日在推特上表示,假新聞媒體與2016年選舉的時候一樣,都在利用非法獲取的訊息和出於惡意目的,提出他的稅務和其他各種毫無意義的事情,「我付了數百萬美元的稅款,但就像大家一樣,也有權獲得折舊和稅收抵免。我極少運用財務槓桿,如果與資產市值相較,我的債務非常少。」

川普強調,自己擁有「驚人的資產」,以及「非常令人印象深刻」的財務報表,並稱他是有紀錄的唯一一位放棄每年40多萬總統薪水的總統。

川普是1970年代以來,首位拒絕公開繳稅紀錄的美國總統,他將在美東時間29日與民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)進行首次總統大選辯論。

The Fake News Media, just like Election time 2016, is bringing up my Taxes & all sorts of other nonsense with illegally obtained information & only bad intent. I paid many millions of dollars in taxes but was entitled, like everyone else, to depreciation & tax credits.....