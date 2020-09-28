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    美中21世紀新冷戰 德官員：歐美須團結對抗中國

    美國近日持續升高抗中態勢，德國外交部跨大西洋關係協調專員貝葉爾受訪指出，無論11月美國總統大選結果如何，歐美都必須團結一致參加「與中國的新冷戰」。圖為美國與歐盟旗幟。（法新社資料照）

    美國近日持續升高抗中態勢，德國外交部跨大西洋關係協調專員貝葉爾受訪指出，無論11月美國總統大選結果如何，歐美都必須團結一致參加「與中國的新冷戰」。圖為美國與歐盟旗幟。（法新社資料照）

    2020/09/29 00:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近日持續升高抗中態勢，中國「戰狼外交」在聯合國大會遭各國譴責，軍事動作依然頻繁；對此，德國外交部跨大西洋關係協調專員貝葉爾（Peter Beyer）受訪指出，無論11月美國總統大選結果如何，歐美都必須團結一致參加「與中國的新冷戰」。

    與德國總理梅克爾（Angela Merkel）同黨的貝葉爾接受《法新社》採訪指出，距離美國總統大選僅剩5週，「歐洲必須與美國並肩面對中國構成的巨大挑戰，美中之間的新冷戰已經開始，並將在本世紀初形成」。

    針對梅克爾與美國總統川普（Doanld Trump）過去經常有摩擦，貝葉爾坦言，德國認為和美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）合作比較容易，這件事情已非秘密，「我不會天真地說，如果拜登勝選一切都會萬事如意、黃金時代將來臨；有爭議性的問題不會一夜消失，但若拜登當選，橫跨大西洋的友誼會再度變得更理智、可計算及可靠」。

    貝葉爾表示，在中國或伊朗問題上，美國人和歐洲人「利益相似，有時甚至相同」，但令他沮喪的是，在面對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行對世界衛生組織（WHO）的支持、遏制伊朗核野心和氣候變遷等問題，兩方難以達成一致。

    貝葉爾指稱，歐美在二戰後數十年的合作，奠定自由民主與和平繁榮」等價值基礎，與中國的「專制、缺乏新聞自由和人權、數位監控、維吾爾族、香港及環境（濫用）」等形成鮮明對比，「值得記住的是，美國人教會我們這些價值觀，我們仍然感謝他們」。

    貝葉爾說，梅克爾即將在明年12月結束16年任期，「基民盟」屆時必須選出新任黨魁，「無論誰獲勝，都必須面對這些問題」；他還承認，德國在過去十年忽略與美國的關係，對雙方疏遠負有責任，「民調顯示德國和德國人在美國很受歡迎，這是一個起點」。

    與德國總理梅克爾同黨的貝葉爾（見圖）接受《法新社》採訪指出，距離美國總統大選僅剩5週，「歐洲必須與美國並肩面對中國構成的巨大挑戰，美中之間的新冷戰已經開始，並將在本世紀初形成」。（路透資料照）

    與德國總理梅克爾同黨的貝葉爾（見圖）接受《法新社》採訪指出，距離美國總統大選僅剩5週，「歐洲必須與美國並肩面對中國構成的巨大挑戰，美中之間的新冷戰已經開始，並將在本世紀初形成」。（路透資料照）

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