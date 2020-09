柯拉克籲習近平「拆毀防火長城」 原來自雷根當年名言

柯拉克籲中國國家主席習近平「拆毀中國防火長城」一席話,正是源自雷根總統1987年6月12日在西柏林(West Berlin)發表的「拆毀這道牆」(tear down this wall)演說。(美聯社檔案照)

2020/09/28 19:14

〔編譯孫宇青/綜合報導〕2週前才率團訪問台灣的美國國務院次卿柯拉克(Keith Krach),近日訪問德國,28日更在「推特」發布一段影片,片中的他站在位處美國駐柏林大使館陽台的已故總統雷根雕像旁,並在推文中改寫雷根當年訪德說出的「拆毀這道牆」(tear down this wall)名言,呼籲中國國家主席習近平「拆毀中國防火長城」(tear down China's Great Fire Wall)。

在美國國務院主管經濟事務的柯拉克推文指出:「中國防火長城將中國人民與自由世界隔開,如同柏林圍牆將東、西德人民隔開。柏林圍牆已經不在了,習(近平)先生,請你拆毀中國防火長城!」

事實上,柯拉克一席話正是源自雷根總統1987年6月12日在西柏林(West Berlin)發表的「拆毀這道牆」(tear down this wall)演說。雷根當年向蘇聯共產黨總書記戈巴契夫喊話:「戈巴契夫總書記,如果你追求和平、如果你追求蘇聯與東歐的繁榮、如果你追求自由化,請你來到這道門!戈巴契夫先生,請你打開這道門!戈巴契夫先生,請你拆毀這道牆!」

柯拉克表示,此次來訪是與德國政府官員討論新的安全措施,但對於德國是否會拒絕華為5G網路,並沒有把握。柯拉克形容華為是「中共監控國度的骨幹」,直言德國尤其受到威脅。

