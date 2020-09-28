柯拉克籲習近平「拆毀防火長城」 原來自雷根當年名言

柯拉克籲中國國家主席習近平「拆毀中國防火長城」一席話，正是源自雷根總統1987年6月12日在西柏林（West Berlin）發表的「拆毀這道牆」（tear down this wall）演說。（美聯社檔案照）

2020/09/28 19:14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕2週前才率團訪問台灣的美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach），近日訪問德國，28日更在「推特」發布一段影片，片中的他站在位處美國駐柏林大使館陽台的已故總統雷根雕像旁，並在推文中改寫雷根當年訪德說出的「拆毀這道牆」（tear down this wall）名言，呼籲中國國家主席習近平「拆毀中國防火長城」（tear down China's Great Fire Wall）。

在美國國務院主管經濟事務的柯拉克推文指出：「中國防火長城將中國人民與自由世界隔開，如同柏林圍牆將東、西德人民隔開。柏林圍牆已經不在了，習（近平）先生，請你拆毀中國防火長城！」

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事實上，柯拉克一席話正是源自雷根總統1987年6月12日在西柏林（West Berlin）發表的「拆毀這道牆」（tear down this wall）演說。雷根當年向蘇聯共產黨總書記戈巴契夫喊話：「戈巴契夫總書記，如果你追求和平、如果你追求蘇聯與東歐的繁榮、如果你追求自由化，請你來到這道門！戈巴契夫先生，請你打開這道門！戈巴契夫先生，請你拆毀這道牆！」

柯拉克表示，此次來訪是與德國政府官員討論新的安全措施，但對於德國是否會拒絕華為5G網路，並沒有把握。柯拉克形容華為是「中共監控國度的骨幹」，直言德國尤其受到威脅。

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