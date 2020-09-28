為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    讓中國人接觸自由世界！柯拉克訪柏林圍牆：習近平拆網路長城吧

    日前訪台的美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）今日走訪德國柏林圍牆遺址時，公開呼籲中國領導人習近平「拆除網路長城」。（圖擷取自推特＿@State_E）

    日前訪台的美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）今日走訪德國柏林圍牆遺址時，公開呼籲中國領導人習近平「拆除網路長城」。（圖擷取自推特＿@State_E）

    2020/09/28 18:50

    〔即時新聞／綜合報導〕中國設置「網路長城」（The Great Firewall of China）與網路審查制度，封閉中國境內人民接觸外界資訊，但仍擋不住中國人使用「VPN」（虛擬私人網路）「翻牆」造訪境外網站。對此，日前訪台的美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）今日走訪德國柏林圍牆時，公開呼籲中國領導人習近平「拆除網路長城」。

    柯拉克今日到訪德國柏林圍牆遺址，並錄製影片發布到推特上。影片中，柯拉克指出，中國網路長城將中國人民與自由世界隔離，就如同柏林圍牆將德國人民分隔兩地。

    柯拉克指出，如今柏林圍牆已被推倒，但中國網路長城仍阻擋人民接觸來自自由世界的資訊，並公開呼籲習近平「拆除中國網路長城」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    龐皮歐敲定10月造訪後王毅急接力 南韓成美中角力戰場
    2020/09/28 15:16

    龐皮歐敲定10月造訪後王毅急接力 南韓成美中角力戰場
    星展預測：美中科技緊張不因拜登當選消失 僅會降低波動性
    2020/09/28 14:58

    星展預測：美中科技緊張不因拜登當選消失 僅會降低波動性

    急需捐助！疫情衝擊希望合唱團營運
    亞洲惡鄰！《CNN》指習近平上台後…這「4地」成衝突熱點
    2020/09/28 14:21

    亞洲惡鄰！《CNN》指習近平上台後…這「4地」成衝突熱點
    只有2隻狗？小英與柯拉克合照「亮點」 引網友熱議
    2020/09/20 06:17

    只有2隻狗？小英與柯拉克合照「亮點」 引網友熱議

    站前絕版地段 成功大院擁千坪基地
    國際今日熱門
    川普驚呆錄影存證！拜登：我180年前就進了參議院
    2020/09/27 20:15

    川普驚呆錄影存證！拜登：我180年前就進了參議院 影片

    最後生還者！澳洲擱淺領航鯨110頭獲救 360具鯨屍將拋海上
    2020/09/27 19:57

    最後生還者！澳洲擱淺領航鯨110頭獲救 360具鯨屍將拋海上

    撿回一命但被抄家 俄國反對派領袖納瓦尼房產被查封
    2020/09/27 20:34

    撿回一命但被抄家 俄國反對派領袖納瓦尼房產被查封

    高加索地區局勢升溫！ 亞美尼亞頒布戒嚴與動員令
    2020/09/27 20:30

    高加索地區局勢升溫！ 亞美尼亞頒布戒嚴與動員令

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播