讓中國人接觸自由世界！柯拉克訪柏林圍牆：習近平拆網路長城吧

2020/09/28 18:50

〔即時新聞/綜合報導〕中國設置「網路長城」(The Great Firewall of China)與網路審查制度,封閉中國境內人民接觸外界資訊,但仍擋不住中國人使用「VPN」(虛擬私人網路)「翻牆」造訪境外網站。對此,日前訪台的美國國務院次卿柯拉克(Keith Krach)今日走訪德國柏林圍牆時,公開呼籲中國領導人習近平「拆除網路長城」。

柯拉克今日到訪德國柏林圍牆遺址,並錄製影片發布到推特上。影片中,柯拉克指出,中國網路長城將中國人民與自由世界隔離,就如同柏林圍牆將德國人民分隔兩地。

柯拉克指出,如今柏林圍牆已被推倒,但中國網路長城仍阻擋人民接觸來自自由世界的資訊,並公開呼籲習近平「拆除中國網路長城」。

The Great Firewall of China separates the Chinese people from the free world just as the Berlin Wall separated the German people from each other. The Berlin Wall is gone. Mr. Xi, tear down China's Great Firewall. pic.twitter.com/uhozlKNFo7