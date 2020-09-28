聯合國籲亞美尼亞、亞塞拜然停戰 美俄法要求雙方恢復談判

南高加索地區的世仇亞美尼亞、亞塞拜然昨天（27日）開始在爭議地區納戈爾諾-卡拉巴赫爆發激烈軍事衝突，雙方互相指控是對方先出手攻擊，瀕臨全面開戰，目前聯合國秘書長古特瑞斯（見圖）已要求雙方立刻停戰。（路透）

2020/09/28 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕南高加索地區的世仇亞美尼亞、亞塞拜然昨天（27日）開始在爭議地區納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）爆發激烈軍事衝突，雙方互相指控是對方先出手攻擊，瀕臨全面開戰，目前聯合國已要求雙方立刻停戰，而由美俄法主導、旨在解決納戈爾諾-卡拉巴赫問題的歐安組織明斯克小組（OSCE Minsk Group）也發表聯合聲明，敦促雙方立刻停止交戰，恢復實質性談判。

綜合外媒報導，由美國、法國與俄羅斯主導的歐洲安全組織明斯克小組，3國分別指派的共同主席昨天（27日）發表聯合聲明，譴責雙方使用武力，對造成包括平民在內的「無謂犧牲」感到遺憾，呼籲雙方立刻停止敵對行為，並恢復談判，也呼籲衝突各方立刻採取一切必要行動穩定局勢，「除了和平談判外，別無選擇」。

請繼續往下閱讀...

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也發聲明譴責昨天發生圍繞在納戈爾諾-卡拉巴赫的武裝衝突，對包含人民在內造成傷亡而感到遺憾；他強調，聯合國祕書處呼籲衝突雙方「立刻停戰」，緩和局勢並立刻進行有意義的談判，自己也會分別與亞塞拜然總統和亞美尼亞總理對話，並表示會全力支持歐安組織明斯克小組共同主席，敦促兩國盡快恢復對話。

納戈爾諾-卡拉巴赫位在亞塞拜然西南部，接近亞美尼亞，在蘇聯解體後被劃入亞塞拜然的領土範圍，但由於該地多數的亞美尼亞人希望能獨立或是併入亞美尼亞，最終亞美尼亞、納戈爾諾-卡拉巴赫以及亞塞拜然在1988年爆發納戈爾諾-卡拉巴赫戰爭，最終由亞美尼亞與其支持的納戈爾諾-卡拉巴赫勝利，而納戈爾諾-卡拉巴赫地區以及亞塞拜然西南方的邊界地區則由實質獨立的親亞美尼亞自治政府「阿爾察赫共和國」治理。

雖然參戰各方在俄國斡旋下簽署停火協議，但日後亞美尼亞、亞塞拜然仍圍繞著納戈爾諾-卡拉巴赫問題而爆發多次衝突。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法