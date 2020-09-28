為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    高加索爭議區衝突增至23死 聯合國呼籲立即停火

    2020/09/28 05:06

    〔中央社〕高加索國家亞塞拜然軍方今天跟爭議地區「納哥諾卡拉巴克」的亞美尼亞族分離主義勢力爆發激戰，官員指出相關死亡人數已經增至23人，聯合國祕書長古特瑞斯已呼籲各方立即停火。

    法新社報導，亞塞拜然總檢察長辦公室表示，由於亞美尼亞族分離主義勢力部隊砲擊亞塞拜然村莊加沙提（Gashalty），導致當地有一家5口全數喪命。

    今天爆發激戰的納哥諾卡拉巴克地區（Nagorny Karabakh）位於亞塞拜然境內，那裡的亞美尼亞族分離主義當局提到，他們有16名軍人、2位平民喪命，並有100多人受傷。

    亞美尼亞共和國總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）稍早聲稱，宿敵亞塞拜然已對亞美尼亞人民宣戰。亞塞拜然國會也通過在全國實施戒嚴，並從今天起實施宵禁。

    聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人今天透過聲明指出：「祕書長強烈呼籲雙方立即停火、緩和緊張局勢，並立刻展開有意義的談判。」

    美國國務院也譴責亞塞拜然與亞美尼亞兩國間不斷升溫的暴力局勢，並呼籲雙方立即停火。

    俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已經跟帕辛揚商討納哥諾卡拉巴克地區的軍事衝突情勢，同樣也呼籲結束敵對行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    又造假！共軍發布東風飛彈影片恫嚇 被抓包竟移花接木
    2020/09/27 06:13

    又造假！共軍發布東風飛彈影片恫嚇 被抓包竟移花接木

    武漢肺炎》倫敦成千上萬民眾抗議防疫封鎖 9警受傷16人被捕
    2020/09/27 06:34

    武漢肺炎》倫敦成千上萬民眾抗議防疫封鎖 9警受傷16人被捕

    川普正式宣布 提名保守派巴瑞特遞補大法官
    2020/09/27 10:28

    川普正式宣布 提名保守派巴瑞特遞補大法官

    南韓公務員遭槍殺餘波未平 北韓要南韓海軍停止入侵西海分界線
    2020/09/27 08:05

    南韓公務員遭槍殺餘波未平 北韓要南韓海軍停止入侵西海分界線

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播