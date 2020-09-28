美國務院批習近平背信 將南海軍事化

2016年7月，中國海軍飛彈護衛艦「運城號」在南海西沙群島附近水域舉行實彈演習，發射反艦飛彈。（新華社檔案照）

2020/09/28 03:55

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國務院27日發表聲明，點名中國國家主席習近平，沒有兌現他在2015年9月訪問美國時，做出不會將南海爭議島礁軍事化的承諾，反而變本加厲，大興土木從事挑釁的軍事建設，呼籲國際社會繼續反對這種「令人無法接受」且「危險」的行為，向中國共產黨表明必將追究到底的決心。

國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）在聲明中指出，習近平5年前訪美時，在白宮與時任美國總統歐巴馬會面時承諾，中國不會將南沙群島軍事化，還說中國在這些爭議島礁上的軍事設施「不針對或影響任何國家」。如今，中國在南海部署反艦巡弋飛彈、擴大軍事雷達和訊號情報能力，構築數十座戰鬥機機棚，而且已經闢建可供戰機起降的跑道。中共利用這些軍事化據點，做為「對北京沒有合法海權的水域強加控制的平台」。

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歐塔加斯痛批，這些主權有爭議的島礁為中國龐大的海上民兵部隊和中國海警船所用，常態性地騷擾周邊國家的漁船作業，以及石油和天然氣開發工程，「中共毫無誠信可言」。美國將繼續抵制中國宰制南海的企圖，呼籲國際社會向中共究責。

美國國防部在2018年4月指出，中國已開始在南海爭議島礁部署防空和反艦飛彈，以及電子戰系統。美軍太平洋司令部司令戴維森（Philip Davidson）2018年在聯邦參議院的一場聽證會上指出，中國在這些島礁上的軍事建設，始於2013年的南沙群島赤瓜礁（Johnson Reef），然後逐漸擴大到華陽礁（Cuarteron Reef）、永暑礁（Fiery Cross Reef）、南薰礁（Gaven Reef）、東門礁（（Hugh Reef）、美濟礁（Mischief Reef）和渚碧礁（Subi Reef）。這些軍事建設足以威脅美國在亞太地區的兵力部署，對區域各國構成嚴重挑戰。

2017年1月，中國海軍航空母艦「遼寧號」為首的艦隊，在南海舉行演習。（法新社檔案照）

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