川普再質疑拜登神智 要求辯論會前後應「藥檢」

〔中央社〕美國總統川普今天再度攻擊總統大選民主黨對手拜登(Joe Biden)的頭腦清醒程度,他要求在兩人首場辯論會於29日登場之前或之後,拜登應接受藥物檢測。

川普在推特發文寫道:「我將強烈要求,在週二晚間的辯論會舉行之前或之後,『愛睏喬』(Sleepy Joe)應接受藥物檢測。」

川普還表示:「當然,我也將同意接受藥檢。他的辯論表現一直非常不穩定,這麼說還算客氣。這樣的落差,難道不是只有藥物才會造成?」

法新社報導,74歲的川普數月前開始一再詆毀77歲拜登的精神狀態,最近幾週也多次暗示拜登可能服用不明藥物來增強表現,但他並未對說詞提供任何證據。

根據美國媒體報導,川普和拜登的團隊昨天已敲定首場辯論會細節,包括鑒於武漢肺炎(COVID-19,2019冠狀病毒疾病)疫情,將取消雙方握手傳統,現場也只會有少數觀眾,但並未提及藥檢條件。

這場在俄亥俄州克里夫蘭(Cleveland)舉行的辯論會,將由福斯新聞頻道(Fox News)記者華勒斯(Chris Wallace)主持。這將是美國選民首次有機會見到川普和拜登直接面對面較勁。

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???