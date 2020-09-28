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    川普再質疑拜登神智 要求辯論會前後應「藥檢」

    美國總統川普（左）今天在推特發文諷刺總統大選民主黨對手拜登（右）頭腦不清醒，他要求拜登應在兩人29日首場辯論會前後接受藥物檢測。（法新社資料照）

    美國總統川普（左）今天在推特發文諷刺總統大選民主黨對手拜登（右）頭腦不清醒，他要求拜登應在兩人29日首場辯論會前後接受藥物檢測。（法新社資料照）

    2020/09/28 00:15

    〔中央社〕美國總統川普今天再度攻擊總統大選民主黨對手拜登（Joe Biden）的頭腦清醒程度，他要求在兩人首場辯論會於29日登場之前或之後，拜登應接受藥物檢測。

    川普在推特發文寫道：「我將強烈要求，在週二晚間的辯論會舉行之前或之後，『愛睏喬』（Sleepy Joe）應接受藥物檢測。」

    川普還表示：「當然，我也將同意接受藥檢。他的辯論表現一直非常不穩定，這麼說還算客氣。這樣的落差，難道不是只有藥物才會造成？」

    法新社報導，74歲的川普數月前開始一再詆毀77歲拜登的精神狀態，最近幾週也多次暗示拜登可能服用不明藥物來增強表現，但他並未對說詞提供任何證據。

    根據美國媒體報導，川普和拜登的團隊昨天已敲定首場辯論會細節，包括鑒於武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情，將取消雙方握手傳統，現場也只會有少數觀眾，但並未提及藥檢條件。

    這場在俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）舉行的辯論會，將由福斯新聞頻道（Fox News）記者華勒斯（Chris Wallace）主持。這將是美國選民首次有機會見到川普和拜登直接面對面較勁。

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