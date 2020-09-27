武漢肺炎》疫情仍肆虐全球 累計至今破百萬人死亡

武漢肺炎目前在全球的疫情仍非常嚴重，根據世界實時統計數據《Worldometer》網站的資料，目前全球因病死亡的人數更突破百萬。圖為印尼死者正在下葬。（法新社）

2020/09/27 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）目前在全球的疫情仍非常嚴重，目前全球因病死亡的人數更突破百萬，根據世界實時統計數據《Worldometer》網站的資料，已累計超過100萬死亡，並至少有3316萬人確診。

據世界實時統計數據《Worldometer》網站的數據顯示，目前全球武漢肺炎死亡人數已突破百萬大關，累計100萬175人死亡，並至少有3316萬人確診。

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根據世界衛生組織的數據指出，有超過一半的死者來自美洲，其次是歐洲約23萬人死亡，而東-南亞地區則是至少11萬人死亡；其中全球死亡人數最多的國家是美國，已至少有20.2萬人死亡，第二為巴西，至少有14萬人死亡，第三為印度，至少有9.4萬人死亡，第四為墨西哥，至少有7.5萬人死亡，第五為英國，至少有4.1萬死亡。

另外，根據世界衛生組織 的數據顯示，目前全球有99萬1224人死亡，至少3273萬人確診，而美國學府約翰·霍普金斯大學的數據則是有99萬4940人死亡，至少有3288萬人確診。

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世界實時統計數據《Worldometer》網站的數據顯示，目前全球武漢肺炎死亡人數已突破百萬大關，累計100萬175人死亡，並至少有3316萬人確診。（圖擷取自《Worldometer》）

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