種姓制度悲歌！印度女下嫁低種姓男 岳父竟雇殺手殺害女婿

在印度海德拉巴地區父母因不滿自己女兒「下嫁」給低種姓的女婿，竟雇殺手將女婿殺害，令人不勝唏噓。圖為印度傳統婚姻示意照。（歐新社）

2020/09/27 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕種姓制度悲歌又一樁！在印度海德拉巴（Hyderabad）地區又傳一樁為了家族榮譽而殺人的事件，在當地一名男子與「較高種姓」的女子在違背家人意願下結婚，引起女方家長不滿，在雙方成婚3個月時，竟雇用殺手將男子綁架至野外殺害。女方得知消息後也痛心說道，「我的父親該殺死的應該是我」。

綜合外媒報導，28歲的希曼斯（Hemanth）與23歲高種姓妻子阿凡蒂（Avanti）相識8年後墜入愛河，卻因為印度特有的種姓制度一直隱瞞戀情。他們不顧家人反對，在今年6月順利成婚，並搬到距離雙方父母較遠的戈齊博利居住。

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新婚3個月後，阿凡蒂的父母來到小倆口的家中，邀約他們到自己家去商量這段婚姻，他們不疑有他，便叫男方家長從各自的住處一同前往。但在路途中，這對夫妻感到路徑有異，急忙跳車逃跑，但在逃跑過程中，希曼斯遭到強硬綁架，被帶到另一輛車上不知去向。

而雙方再見面時，希曼斯已成一具冰冷的遺體，身上除了有勒痕外，臉上也滿是被玻璃劃傷的痕跡。阿凡蒂痛心地說，「我的父親應該也把我殺死，因為我是他們的麻煩，如果他們自覺名譽受損，那麼該受到譴責應該是我，希曼斯一點錯也沒有」。

阿凡蒂告訴記者，事發至今仍未對該事件釋懷，且相信難受的感覺會伴隨自己終生，她也希望自己的父母應該受到嚴懲，避免相同的情形再次在其他人身上重演。她更進一步淚訴，自己的父母根本不配被稱作是父母，「什麼樣的父親會忍心看自己的女兒成為寡婦？」阿凡蒂問道。

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