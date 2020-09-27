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    為黑人發聲 川普宣布5000億美元「白金計畫」

    川普在亞特蘭大「黑人為川普發聲」（Black Voices for Trump）宣布了一份計畫，內容包含：起訴三K黨（Ka Ku Klan）和反法西斯團體Antifa，將兩者認定為恐怖組織；把黑奴解放日（Juneteenth）定為聯邦假日；活絡黑人經濟等倡議。（歐新社）

    川普在亞特蘭大「黑人為川普發聲」（Black Voices for Trump）宣布了一份計畫，內容包含：起訴三K黨（Ka Ku Klan）和反法西斯團體Antifa，將兩者認定為恐怖組織；把黑奴解放日（Juneteenth）定為聯邦假日；活絡黑人經濟等倡議。（歐新社）

    2020/09/27 23:52

    〔即時新聞／綜合報導〕距離美國總統大選只剩不到兩個月，美國總統川普（Donald Trump）揭示了一份計劃以吸引更多黑人選民，詳述了他在第一個任期內建立的諸多經濟領域相關的倡議（initiative），以與對手拜登（Joe Biden）的黑人政策做出區別。

    綜合外電報導，這份計畫包含：起訴三K黨（Ka Ku Klan）和反法西斯團體Antifa，將兩者認定為恐怖組織；把黑奴解放日（Juneteenth）定為聯邦假日；活絡黑人經濟等倡議。

    川普在亞特蘭大「黑人為川普發聲」（Black Voices for Trump）宣布了活絡黑人經濟的白金計畫，內容包括以聯邦承包等方式在黑人社區挹注5000億美元，籲請增加50萬黑人企業與300萬黑人就業機會，以此尋求和拜登的黑人政策產生對比。川普說拜登在華府工作的47年裡，黑人社群只有受到傷害，拜登只關心自己的權力，只會向黑人選民提出老掉牙的選舉口號。

    川普在2016年的總統大選只獲得8%的黑人支持率。2020年，民調顯示拜登與川普的黑人支持率為83%與8%，拜登領先了75個百分點。

    川普在不同選民前對種族議題會做出不同表示，比如川普為南方邦聯（Confederate）的象徵辯護。又如轉推再刪除一則吶喊著支持「白人霸權」（White Power）的推特影片之後，把「黑命貴」說成「憎恨的象徵」。白宮則聲明川普並未聽到支持白人霸權的吶喊。

    川普在亞特蘭大「黑人為川普發聲」（Black Voices for Trump）宣布了活絡黑人經濟的白金計畫。（彭博）

    川普在亞特蘭大「黑人為川普發聲」（Black Voices for Trump）宣布了活絡黑人經濟的白金計畫。（彭博）

    2020年，民調顯示拜登與川普的黑人支持率為83%與8%，拜登領先了75個百分點。（法新社）

    2020年，民調顯示拜登與川普的黑人支持率為83%與8%，拜登領先了75個百分點。（法新社）

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