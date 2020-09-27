紐約淪中國「間諜窩」 前CIA主管：隨時有逾百中國間諜活動

被指充當中國政府非法代理人的紐約市警察昂旺（Baimadajie Angwang）。（翻攝臉書）

2020/09/27 15:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國紐約市一名藏族華裔警員上週因涉嫌替北京進行間諜活動而遭到逮捕。美國中情局（CIA）前反情報主管歐爾森（James M. Olson）26日告訴《紐約郵報》，中國政府已經加快了在美國招募間諜的步伐，他「保守地」估計，中國在任何時候都有超過100名情報人員在該紐約市活動，紐約市正遭受「前所未有的攻擊」。

此前，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）23日接受該報訪問時也直指，中國駐紐約總領事館是個「間諜窩」，他預料會有更多特工和外交人員被捕。

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歐爾森指出，中國在美國的間諜計畫規模龐大，「他們積極挖掘社交媒體，尋找對中國母親有感情的華裔美國人。」

33歲、生於西藏但已歸化美籍的紐約警員昂旺（Baimadajie Angwang），上週被捕，他除被控非法擔任中國代理人，還被控電信詐欺、發表不實陳述與妨礙美國國防部的國安背景調查。

歐爾森指出，警察、軍隊、反情報人員都是中國鎖定的重點目標。

《紐約郵報》稱，中國駐舊金山和紐約的領事館，被美方認定從事各種間諜活動，包括向加州矽谷盜取商業機密，以及收集紐約維吾爾族和中國異議人士的資料。

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