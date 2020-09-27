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    首頁　>　國際

    馬來西亞執政聯盟贏得州選舉考驗 首相地位提升

    2020/09/27 03:21

    〔中央社〕馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）領導的執政聯盟，今天贏得東部關鍵州沙巴州的議會選舉，而州議會選舉廣泛被視為，對慕尤丁領導的歷時7個月政府的一次公民投票。

    在東部婆羅洲島（Borneo）沙巴州（Sabah）贏得州議會選舉，很可能會強化首相慕尤丁的領導地位，他目前正面臨來自反對黨領袖安華（Anwar Ibrahim）的領導權挑戰，安華本週宣稱，他已握有可推翻慕尤丁的國會過半數優勢。

    穆尤丁領導的「國民聯盟」（Perikatan Nasional, PN）執政聯盟及其盟友，今天在總共73席州議會囊括38席，驚險從反對陣營手中奪得沙巴州掌控權。反對陣營只獲得32席，其餘席次由獨立人士取得。

    穆尤丁先前曾表示，在沙巴州贏得勝選，可能為提前舉行全國性大選鋪路，目的是終結對執政聯盟穩定性的不確定性，執政聯盟目前在國會僅握有較過半多出2席優勢。

    繼前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）突然請辭後，穆尤丁與反對黨結盟並於3月接掌大權，但反對人士指控他藉由轉換結盟對象而非訴諸選舉竊取大權，且穆尤丁的盟友過去幾個月以來也一直施壓，要求提早舉行大選以掌握更強大授權。

    政治風險諮詢公司BowerGroupAsia主任阿迪布（Adib Zalkapli）表示，「他將會利用這次勝選駁斥對聯邦領導權的任何挑戰，穆尤丁如今能充滿信心領導執政聯盟迎接大選。」

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