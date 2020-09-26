講太多英語了！法語記者抗議歐盟偏重英文 害搶輸新聞

今年7月歐洲理事會一名員工在歐盟峰會召開前，整理歐盟各成員國的國旗。（路透檔案照）

2020/09/26 22:43

〔編譯管淑平／綜合報導〕不要講這麼多英語！報導歐盟新聞的法語媒體記者近日向歐盟高層抗議，歐盟官員的通訊和文書越來越頻繁使用英語，給英語媒體「明顯競爭優勢」。

歐洲記者協會（AEJ）的法語媒體記者23日致函歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）抗議此事。信中舉例，日前歐盟提出的一項移民與難民事務方案，所有官方通訊都只有英語，「官方文件出爐超過2小時後，仍然沒有提供任何其他工作語言版本（法語或德語），最後，只有2頁的法語版新聞稿」。

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抗議信說，「更令我們不能接受的是，這種情況並非僅此一例，而是一再發生，現在幾乎是系統性的，尤其自從您接掌歐盟執委會後」。

在布魯塞爾出生的馮德萊恩為德國人，除了德語，法語、英語也很流利，經常在發表談話時交替使用這些語言。

這批法語記者提醒歐盟高層，創立歐盟的條約明定，歐盟機構有法律義務在其通訊文書中使用多個成員國的官方語言版本。

抗議記者指出，越來越常只使用一種語言，會助長假消息散播；「而且，著重單一語言給予英語媒體明顯的競爭優勢，這些英語媒體不用再經翻譯，只要擷取內容複製、貼上」，但是法語或其他語言媒體就得翻譯所有的發言和專業術語，「這當中明顯的扭曲競爭，也違反歐盟條約」。

歐洲央行前的歐盟旗。（路透檔案照）

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