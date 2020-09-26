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    《三體》影集爭議 網飛：劉慈欣為中共護航的言論與影集無關

    網飛公司表示，劉慈欣的言論與他的作品無關，也與要開拍的影集沒有關係。（路透）

    網飛公司表示，劉慈欣的言論與他的作品無關，也與要開拍的影集沒有關係。（路透）

    2020/09/26 19:20

    〔即時新聞／綜合報導〕針對美國網飛公司（Netflix）打算把中國作家劉慈欣科幻小說《三體》三部曲改編成影集一事，美國5名共和黨聯邦參議員以劉慈欣曾為中共罪行辯護為由，去信給網飛要求停止該計畫，但網飛表示，劉慈欣的言論與他的作品無關，當然也與要開拍的影集沒有關係。

    《中央廣播電台》報導，Netflix公共政策副總裁賈費德（Dean Garfield）在回復給參議員的信函中表示：「劉先生是小說的作者，並非影集的創作人。我們不認同他的說法，而那些說法與他的書或Netflix的這部影集完全無關。」

    劉慈欣於2019年接受《紐約客》雜誌訪問時表示，中國政府在新疆施行的政策都是為了提升維吾爾族的經濟狀況，試著讓他們擺脫貧困，他還提到，「我知道你想問『關於個體和政治的自由呢？』但這不是中國人在意的事情，對大眾來說，關心的是醫療花費、房價、孩子的教育，不是民主」、「如果你讓國家稍微鬆散一些，那麼後果會很可怕。」

    領銜致函網飛的參議員布萊克本（Marsha Blackburn）則表示，基於劉慈欣為中共護航的言論，改編他的作品等同在粉飾中國政府在新疆犯下的罪行，呼籲網飛公司審慎、重新考慮改編《三體》的計畫。

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