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    她偷洗男友10年沒洗泛黃枕頭！結果曝光 網友大呼：噁爆

    國外一名女網友看不慣她男友用了10年沒洗、骯髒泛黃的枕頭，一日趁男友不在家，偷偷將枕頭拿去好好清洗一番，結果3個黃色枕頭通通恢復原本的白色。（擷取自TikTok）

    國外一名女網友看不慣她男友用了10年沒洗、骯髒泛黃的枕頭，一日趁男友不在家，偷偷將枕頭拿去好好清洗一番，結果3個黃色枕頭通通恢復原本的白色。（擷取自TikTok）

    2020/09/26 18:20

    〔即時新聞／綜合報導〕國外一名女網友看不慣她男友用了10年沒洗、骯髒泛黃的枕頭，一日趁男友不在家，偷偷將枕頭拿去好好清洗一番，結果3個黃色枕頭通通恢復原本的白色。她將過程影片PO網後，目前已有超過170萬次觀看，網友直呼「太噁了」、「天哪我以為枕頭本來就是黃色的」。

    綜合外媒報導，女網友指出，這些枕頭已經被男友使用超過10年，且從來沒有洗過。一日他趁男友外出工作時，將3個枕頭丟到浴缸，用了幾個洗碗錠、倒入一些漂白水及其他清潔劑後，再拿長棍戳打枕頭。最後，她將3個枕頭丟到洗衣機清洗並烘乾，最後竟變出3個潔白乾淨的枕頭。

    女網友將過程影片PO在TikTok後，目前已有超過170萬次觀看紀錄，網友紛紛留言表示「噁心」、「別換枕頭了，換男友」、「到底怎麼敢睡在上面」、「還以為枕頭本來就是白色的」；據《Dailymail》引述專家說法，枕頭最好每3個月清洗一次，因為這些床上用品會累積汗水和死皮。

    @itsamemargieo

    This was worth driving to 3 different stores to find borax pillowwashing cleaning ScienceAtHome satisfying

    ♬ Steven Universe - L.Dre

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