川普選票被丟進垃圾桶 賓州官員：承包商的失誤

美國多個州已開始進行郵寄投票，賓州近日傳出有投給川普的選票遭丟棄引發關注。（美聯社）

2020/09/26 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕距離美國大選不到40天，美國兩黨仍在為郵寄投票爭執不休，近日賓州傳出有圈選完的選票被丟棄的消息，引發司法部的關注，賓州官員初步調查後表示，應是臨時承包商在行政管理上的失誤，非針對特定候選人。

綜合外媒報導，美國司法部24日宣布，聯邦調查局和地方司法機構正在調查賓州路澤恩郡（Luzerne County）廢棄選票的事件。據報導，路澤恩郡內出現9張選票遭丟棄，其中7張投給川普，另外兩張則被重新放入信封密封，投票訊息不詳。

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路澤恩郡長佩德里（C. David Pedri）25日聲明表示，一個臨時的承包商在分類郵件時，錯誤的將美軍和海外公民選票（UMOVA ballot）丟到辦公室垃圾桶中。聲明中也提到，直到司法部公開選票內容後，政府官員才知道選票是投給哪位候選人。

佩德里表示，這名臨時雇員14日開始在選務單位工作，兩天後被發現犯下錯誤，經過內部調查後，已將這名員工解雇。

據報導，選票丟棄事件爆發後，選務單位的所有垃圾都被放置特定的垃圾桶裡，並由路澤恩郡政府的工作人員保護。佩德里在聲明中寫道，聯邦調查局、地方檢察官辦公室、賓州警方和路澤恩郡政府工作人員也對整棟建築的每個垃圾桶、垃圾袋進行搜查，相關物品已交由聯邦調查局保管。

川普自選戰開打以來，多次批評郵寄投票，認為大規模郵寄投票將造成選舉舞弊。這次在關鍵搖擺州賓州發生選票丟棄事件，也讓川普再次抨擊民主黨，操縱郵寄投票。

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