羅冠聰籲抵制中國軟體 願有生之年再見香港

香港民主人士羅冠聰在奧斯陸自由論壇分享流亡海外的心情，呼籲世界支持香港，抵制中國軟體和電影花木蘭。（路透資料照）

2020/09/26 09:28

〔中央社〕「願我有生之年能再次看到，維多利亞港上方美麗的天際線。」香港民主人士羅冠聰在奧斯陸自由論壇分享流亡海外的心情，呼籲世界支持香港，抵制中國軟體和電影花木蘭。

羅冠聰在15分鐘的線上英語演講裡，從雨傘革命、參選立法會議員談到入獄服刑、流亡海外等心路歷程。談話尾聲，他回顧搭機離開香港時，最後一次看到的香港夜景，把這一幕牢記在心裡，最後用粵語喊出「光復香港，時代革命」。

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「我的心已破碎」是27歲的羅冠聰談到流亡海外的心情。為了保護家人安危，他切斷與家人的聯繫，感覺像是「永遠告別了香港這塊土地上我所珍愛的事物」，但他接著說「我不後悔，追求正義的路上，必然有人會犧牲」。

北京在今年6月底通過港區國安法以來，羅冠聰流亡海外，在美國出席國會的聽證會、與歐美政治人物見面、為反送中運動發聲。

他在演講裡說：「北京說國安法是給香港的禮物，事實上卻是惡魔的毒藥。如果我留在香港，可能面臨終身監禁，原因僅是因為我呼籲世界各國，要求北京停止侵害人權。」

儘管香港民主運動處境艱難，羅冠聰依然懷抱希望，「這場與中國共產黨的抗爭當中，我們以香港人的身分自稱，因為我們感受到彼此的痛苦...這樣的集體意識讓我們更堅強，我們不再只是單獨個人，而是為了每個人共享的信念」。

羅冠聰透過這場線上直播的人權盛會，呼籲「無論你在哪裡收看，請你支持我們，直到黎明到來，陽光終將穿透我們頭頂上的烏雲」。

羅冠聰發出呼籲，「不管在臉書、推特或Instagram上，請分享香港的消息」，抵制抖音、Zoom、微信、阿里巴巴等中國軟體，這些「不但會監控你，更把獨裁思想進口到你的國家」。他並主張拒看電影花木蘭。

羅冠聰說明，使用中國軟體、購買中國產品，等於給予中國共產黨更多的權力，代表用金錢支持了那一股在全世界摧毀自由的力量，「請你敦促你的政府，採取行動，限制中共的政治擴張」。

總部設在紐約的人權基金會（Human Rights Foundation）每年在挪威奧斯陸舉辦「奧斯陸自由論壇」，今年因疫情改線上直播，昨天首日議程，政務委員唐鳳與人權基金會執行長哈佛森（Thor Halvorssen）對談25分鐘。

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