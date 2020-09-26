華為研發基地大火釀3死 疑5G實驗室為起火點

華為在廣東東莞市松山湖園區的研發實驗室25日下午發生大火，現場濃煙沖天。（取自新浪科技微博）

2020/09/26 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為公司在東莞松山湖園區團泊窪實驗室25日下午發生大火，現場濃煙沖天蔽日，火勢延燒近2個小時才被撲滅，當局證實已有3人死亡，且有報導指疑似為5G實驗室中的吸波材料是起火點。

《新華網》報導，東莞市消防救援支隊25日晚間發布消息，指當天下午3時16分接獲通報，華為位於東莞市松山湖高新區的一處興建中的工地起火，燃燒面積達850平方公尺，並發現3名死者，經證實為園區的管理人員，事故詳細原因調查，以及後續處理工作仍在進行中。

請繼續往下閱讀...

另一間中國媒體《澎湃新聞》報導，此次起火建築是位於東莞市阿里山路附近的松山湖泊窪實驗室尚未啟用的G2大樓。疑似華為內部人士的微信對話顯示，此次著火的主要是正在裝修和興建5G實驗室內的吸波材料，起火的原因則是業務部門在安裝電波暗室的吸波材料，不幸著火。

報導提到，華為松山湖園區是華為研發重鎮，主要分布在溪流背坡村、團泊窪兩處，占地1900畝，投資約100億人民幣（約435億台幣），2018年建成後就把研發中心、華為大學、中試中心等功能載體搬遷至此，據悉有3萬研發人員，包括美國制裁後華為依靠的終端HMS生態和鴻蒙作業系統研發，華為手機製造的「南方工廠」都在此。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法