歐盟不給中國面子 聯大關切人權與香港議題

2020/09/26 02:21

〔中央社〕歐盟對中國趨於強硬之際，歐洲理事會主席米歇爾今天在聯大總辯論直言歐盟篤信的價值與中國不同，關切北京視為敏感的維吾爾族人權與香港議題，並說歐美關係歷久彌新。

今年美中關係隨2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情迅速惡化，歐洲多國也對中國強勢外交作風日漸不滿，屢屢關切以往為加強雙邊經貿關係而淡化的人權、民主等議題，導致北京拉近與歐盟關係的嘗試接連受挫。

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米歇爾（Charles Michel）在第75屆聯合國大會總辯論代表歐盟發言時說，他擔任歐洲理事會主席以來，常被問到一個簡單直白的問題：「面對美中對抗的新局，歐盟站在哪一邊？」

他說，歐盟與美國關係緊密，有共同理想、價值，彼此感情歷經時間淬鍊愈來愈堅定，今日依舊體現在重要的跨大西洋聯盟上，但雙方作風或利益偶爾仍不免出現分歧。

米歇爾表示：「我們不認同中國政經制度依據的價值，我們不會停止鼓吹尊重普世人權，包括維吾爾族等少數民族人權，或是香港，當地保障法治與民主的國際承諾正受到質疑。」

他表示，中國是因應全球暖化、2019冠狀病毒疾病、非洲債務減免等共同挑戰的關鍵夥伴，也是重要的貿易夥伴，但歐盟決心再平衡這種關係，朝更對等、更公平競爭的方向邁進，一如歐盟與東南亞國家協會（ASEAN）成員國深化關係的精神。

北京近年加強控制新疆地區，以職業訓練為名將大量維吾爾族人關進營區，屢遭國際社會撻伐。為壓制香港反政府抗爭，北京制定香港特區國家安全法並於今年6月底施行，威脅香港多年來的高度自治。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）8月28日接見到訪的中國國務委員兼外交部長王毅時，當面關切香港局勢與新疆維吾爾等少數民族人權。

馬克宏9月22日在聯大總辯論發言時強調，基本權利並非西方觀念，而是聯合國各成員同意簽署並尊重的憲章原則，因此，法國已要求在聯合國主持下派遣國際代表團，赴中國新疆地區了解「我們共同關切的」穆斯林維吾爾族人處境。（編輯：徐睿承）

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