在聯合國視訊會議大喊「夠了！」 中國外交官氣噗噗影片曝光

中國駐聯合國大使張軍24日在聯合國安全理事會槓上美國。（路透）

2020/09/26 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國安全理事會24日召開的會議中，美、中二國再度因武漢肺炎（新型冠狀病毒病、COVID-19）議題槓上，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）指責中國隱瞞疫情啟源，中國駐聯合國大使張軍則大罵「夠了！」隨後，外媒釋出相關影片，不少國外網友也笑稱「他在開玩笑嗎？」、「每個人都知道病毒的起源」。

綜合外媒報導，在聯合國安理會週四探討後疫情時代全球政府面臨的挑戰的視訊會議中，克拉夫特再度批評中共涉嫌掩蓋病毒的起源，導致病毒大流行。對此，張軍則不滿喊：「夠了！你們（美國）早已為全球製造夠多麻煩。」張軍還在會議中指出，美國目前有700多萬起確診案例，超過20萬人死亡，說謊、欺騙不會解決任何問題。他更說，美國現在站在國際社會的對立面而遭到孤立，「是時候清醒了！」

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張軍發言內容引發討論後，國外不少媒體將之剪輯成影片，相關YouTube頻道底下，不少網友紛紛留言表示「大笑」、「那疫情爆發前中國醫生被沉默並被謀殺？」、「中國稱另一個國家的騙子，騙子和他們的騙子，有趣」、「更讓我訝異的是彭博也PO了這支影片」、「每個人都知道病毒的來源」、「在中國釋放出該病毒後，中國再怪美國」、「他聽起來像美國民主黨或Cnn員工」、「中國大使聽起來完全像美國民主黨政治家」。

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