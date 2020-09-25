港警逮捕網售胡椒球槍器械母子 控宣揚港獨煽動分裂國家

李桂華今天表示港警以「輸入戰略物資」、「無牌管有槍械」及「煽動分裂國家」3項罪名逮捕了一對母子。（圖擷取自香港文匯網 微博）

2020/09/26 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕港警日前拘捕一對母子，指控他們在社交平台上販售胡椒球槍、伸縮棍、軍刀等等，無牌經營槍械售賣業務；還指兩人透過網路發送反共、挺港獨等相關文宣，企圖煽動分裂國家。

綜合港媒報導，國安處高級警司李桂華說，香港新界北總區重案組24日凌晨2點於粉嶺一處住宅，以「輸入戰略物資」、「無牌管有槍械」及「煽動分裂國家」3項罪名逮捕23歲呂姓男子及其49歲母親，並搜出胡椒球手槍、2把軍刀、伸縮警棍、避彈衣及15個軍用防毒面具，初步調查相信有部分武器已出售。

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李桂華指稱，母子兩人從外國網購相關物資，集運送到香港，於多個社交平台上販售。港警也發現母子倆在《港版國安法》生效前，曾在網路醒發送「香港獨立」、「反共」等散播仇恨文宣；也曾在社交平台上說，本月6日的九龍遊行，他們曾向警方防線投擲刺鼻物，還說未來會使用更犀利的武器對付警察。

至於被捕母子是否確實有過實際的武力行動，或者只是在網路上發發牢騷？李桂華說，要再調查，但發放文宣已明顯觸犯「煽動國家分裂罪」，「附有煽動仇恨和宣揚分裂的詞句，在文宣當中，都是干犯國家安全罪」。

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