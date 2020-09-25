菅義偉與習近平首次通話 未提邀習訪日一事

日本首相菅義偉（左）上任後，今晚首次和中國國家主席習近平（右）進行電話會談，雙方並未提及習近平以國賓身分訪日一事。（左法新社，右路透，本報合成）

2020/09/25 21:44

〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕日本首相菅義偉上任後，今晚首次和中國國家主席習近平進行電話會談，對於外界注目延期中的習近平以國賓身分訪日一事，菅義偉在通話中並未提及此事。

日本放送協會（NHK）報導，菅義偉在今晚9點和習近平通話約半小時，通話後向媒體表示，習近平在電話中祝賀他就任首相，希望日中關係能持續發展，菅義偉說，他告訴習近平，日中關係穩定不僅只是兩國間的問題，對於地區和國際社會都極為重要，雙方未來就透過包括首腦在內就兩國及地區、國際社會課題進行高層次的緊密合作。

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報導中指出，對於習近平訪日一事，菅義偉在會談中並未有特別的討論。

菅義偉內閣在16日正式指名上路，20日起密集與各國領袖進行會談，包括美國總統川普、澳洲總理莫理森、英國首相強森、歐洲理事會主席米歇爾、南韓總統文在寅等人，今天下午和習近平通話前，還先和印度總理莫迪通話，確認日印美澳4國在實現「自由開放印度太平洋」的議題上加強合作。換言之，菅義偉和習近平的通話不但排在上任10天後，而且還南韓和印度之後。上次日中首腦通話是在2018年5月前首相安倍晉三和習近平通話。

日本原本邀請習近平今年4月以國賓身分訪日，但受到疫情影響而延後，由於日本國內不歡迎習近平訪日的聲浪提高，日本政府目前也以「尚未進入協調階段」迴避敲定確切時間，菅義偉今天與習近平未提及此事，一般解讀習近平以國賓訪日一事可能無疾而終。

美中衝突加劇後，中方積極拉攏日本，自民黨幹事長二階俊博被視為「親中派」，中方寄望他發揮影響力促成習近平訪日，但二階日前卻語帶玄機地表示，「期盼在心平氣和的氣氛中實現這個目標」似乎也無法過於積極。

對於習近平訪日一事，日本自民黨保守派國會議員團體「保守團結之會」，今天也向首相官邸遞交一份決議文，要求日本政府取消邀請習近平以國賓身分訪問日本。決議文中指出習近平對武漢肺炎疫情的蔓延負有責任，文中寫道：「若邀請習近平以國賓身分訪日，勢必會貽笑大方，應正式取消邀請。」

日本首相菅義偉（右）上任後，今晚首次和中國國家主席習近平（左）進行電話會談，雙方並未提及習近平以國賓身分訪日一事。（美聯社）

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