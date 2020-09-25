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    被龐皮歐點名「間諜窩」 中國駐紐約總領事館說話了

    龐皮歐稱中國駐紐約總領事館為「間諜窩」，該總領事館對此否認。（法新社檔案照）

    龐皮歐稱中國駐紐約總領事館為「間諜窩」，該總領事館對此否認。（法新社檔案照）

    2020/09/25 21:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）23日指出，中國駐紐約總領事館根本是「間諜窩」，並指美國政府正密切監控在美的中國外交人員，預料會有更多間諜和外交人員被捕。中國駐紐約總領事館25日回應龐皮歐「造謠誣衊」。

    綜合媒體報導，美方7月以間諜活動為由，決定關閉中國駐休士頓總領事館，美國國務卿龐皮歐表示，中國駐舊金山和紐約市的總領事館均向矽谷盜取商業機密，以及收集紐約維吾爾族和中國異見人士的資料，已被美方視為間諜活動的據點，美方正密切中國在美外交官員的數量、舉動，未來不排除會有中國外交人員被捕。

    中國駐紐約總領事館在官網回應龐皮歐指稱，紐約領館一貫遵守國際法和中美雙邊相關協議，始終致力於促進中美各界相互了解和各領域友好合作，「根本不存在所謂間諜活動。美方相關指控完全是造謠誣衊之辭。」

    紐約領館強調，領區10州在2019年對中貨物貿易額占美對中貨物貿易總額約15%，各類中國留學人員總數接近15萬人，光是到訪紐約市的中國遊客人數就超過110萬人次，今年疫情暴發後，中國各界和領區人民互施援手，續寫民間友好佳話，美方以不實指控故意歪曲中國駐紐約總領館同領區各界正常交往，「顯然站不住腳，也不得人心。」

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