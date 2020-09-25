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    妹妹愛韓團！哥哥布置「最有名的韓國人」慶生笑翻網友

    巴西1名哥哥（左）替喜愛韓團的妹妹（右）慶生，卻誤用北韓領導人金正恩（中）的照片。（圖取自Vitor de Souza Facebook）

    巴西1名哥哥（左）替喜愛韓團的妹妹（右）慶生，卻誤用北韓領導人金正恩（中）的照片。（圖取自Vitor de Souza Facebook）

    2020/09/25 20:43

    〔即時新聞／綜合報導〕韓國流行音樂（KPOP）聞名歐洲、拉丁美洲，1名熱愛韓國流行文化的巴西年輕女孩最近生日，完全不懂韓團的哥哥替她慶生，還貼了1張韓國海報討妹妹歡心，不料該海報竟是北韓「偉大領袖金正恩」。

    來自巴西的1位韓國流行音樂歌迷依蔓妞薾（Emanuel）最近在12歲生日那天獲得人生中的大驚喜，她的慶生會原本是要以她最喜歡的KPop樂團為主題，不料她完全不懂韓國流行文化的兄弟負責布置工作，誤將「韓國」流行文化誤植為「北韓」流行文化，妹妹喜歡的韓團全都不見了。

    這位糊塗的哥哥維托爾（Vitor）透過自己的臉書發文貼出慶生會照片，他的「韓國主題」竟是讓北韓領導人金正恩遍布整個房間，維托爾親自操刀設計的一張海報上，有著微笑的金正恩戴著生日帽，生日蛋糕上充滿金正恩肖像裝飾，妹妹依蔓妞薾（Emanuel）對這一切都感到相當驚訝。

    維托爾坦言，會有此舉是因為「我不認識這些（韓國）樂團」，所以將自己認知中「最著名的韓國事物」選為慶生會主題，幸好「妹妹喜歡」。不少外國網友見到這幕全都笑翻，紛紛留言指出「WTF哈哈」、「很有心，可惜弄錯了」、「妹妹看起來很尷尬，不想讓哥哥傷心」。

    網友們認為，妹妹的反應雖尷尬卻又不失禮貌。（圖取自Vitor de Souza Facebook）

    網友們認為，妹妹的反應雖尷尬卻又不失禮貌。（圖取自Vitor de Souza Facebook）

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