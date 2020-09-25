英雄聯盟》遭台灣PSG爆冷擊敗！中國強隊被網民狂轟：丟臉

PSG獲得勝利，向觀眾鞠躬感謝支持。（擷取自「Riot Games」官方Twitch頻道）

2020/09/25 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕《英雄聯盟》S10世界大賽小組入圍賽今日正式開打，港澳台及韓國籍選手組成的PSG戰隊將在1日內出戰2場。賽前PSG韓國籍、香港主力選手都因疫情、簽證問題無法上場，緊急向同賽區的其他隊伍借將，形成4名台灣選手、1名香港選手的組合。而這不被看好的陣容，卻在第一天賽程跌破觀眾眼鏡，不但連勝兩場，其中一場對手還是中國老牌強隊「老乾爹（LGD）」，讓台灣觀眾十分振奮，而LGD的選手們則遭中國網民無情罵翻。

本次世界賽前，PSG戰隊發出公告，韓籍Tank、River及香港選手Unified因為疫情及簽證問題，無法出征入圍賽。PSG戰隊因此緊急向同賽區的AHQ戰隊借得中路選手Uniboy和打野選手Kongyue，並請前Machi戰隊下路選手、現已轉至管理層教練的Dee重出江湖頂替下路空缺。

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賽前本無人看好PSG能在本日取得好成績，不少國外主播、賽評認為在第一日的小組賽中，PSG可能以全敗作收，在第二戰對上中國強敵的比賽，更幾乎沒有人認為PSG能有機會得勝。沒想到，今日PSG第一場比賽就已不到33分鐘的時間贏下拉丁美洲賽區的隊伍Rainbow7。第二場比賽更是以時間35分30秒、擊殺數16：2的成績，痛宰被認為該小組最強的中國隊LGD。

該場比賽中，LGD選擇前期容易取得優勢的陣容組合，PSG則是選擇後期團隊優勢陣容。比賽一開始，LGD立刻取得優勢，但並沒有將機會擴大；反而在一次次對陣團戰中，PSG抓住對方失誤，打出一波波精彩團戰，不但彌補前期劣勢，還漸漸將優勢擴大。

最後在遊戲28分左右，PSG取得遊戲中帶有強大增益效果的中立生物「巴龍」，至此戰局一面倒由PSG取得優勢，LGD潰不成軍，並在遊戲時間35分30秒被PSG攻破「主堡」，遊戲結束。PSG在本場遊戲中取得16次擊殺、而LGD只有難堪的2次擊殺。

對此，中國網民紛紛在LGD戰隊微博大罵「會不會覺得羞恥？」、「我看不懂」、「丟臉丟到家」、「好菜、好菜啊」、「世界第一賽區就這種水平」、「廢物東西」、「這是在打訓練賽？」、「游回家吧」、「又菜又蠢，丟人現眼的玩意」。

在《英雄聯盟》S2賽季時，台灣隊伍台北暗殺星（TPA）代表台港澳GPL戰區參賽，並獲得冠軍，讓台灣人與有榮焉，也引起台灣政府開始重視電競產業。隨後LMS賽區成立，台港澳隊伍一次次代表台灣衝擊世界賽，是不少遊戲迷心中珍貴回憶。不過，隨後LMS賽曲解散，PCS聯賽取代成立，不少國內外電競圈人紛紛看衰前景，而在本日PSG精彩的演出後，又重新燃起不少電競迷冷卻已久的激情。

LGD選手落敗後神情十分懊惱。（擷取自「Riot Games」官方Twitch頻道）

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