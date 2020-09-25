為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    成員國反對接納難民 歐盟妥協提出新計畫

    摩里亞難民營大火造成1萬2500名移民流離失所。（美聯社）

    摩里亞難民營大火造成1萬2500名移民流離失所。（美聯社）

    2020/09/25 23:44

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟下定決心解決難民議題，與難民潮引起的成員分歧，因此提出新的難民安置計畫：相較以前的強制安置，如今歐盟成員國可以選擇遣返難民，如此與反對接納難民的成員國做出妥協；而不論庇護、遣返，所有成員國都要提供行政與金援上的協助，分攤接納難民的成員國負擔。以期在責任分配和成員團結之間取得平衡。

    綜合外電報導，位在希臘的摩里亞難民營大火造成1萬2500名移民流離失所，促使歐盟反省了都柏林準則（Dublin Rule）的不合時宜，這份舊準則原意是協助那些逃離獨裁政體的流亡者，因此強制規定成員國，只要難民有向歐盟申請庇護，那位難民進入的第1個歐盟成員國就必須負責將其安置。

    新的難民安置計畫則取消了強制安置的要求，增加了遣返的選項，並且作業時間限在12個禮拜以內，12個禮拜以後，不合格者將被快速強制遣返，確保那些不願回國者不會轉而在其他歐盟成員國內逗留。此舉相當於歐盟委員會向反對接納難民的成員國妥協。

    為了減輕接納難民的成員國負擔，每接收一位難民，該國即可獲得1萬1650歐元（約台幣39萬6570元）的歐盟資助，而新議案要求每個成員國按照GDP、人口數強制金援安置與遣返難民的各項事宜，由此讓不願接納難民的成員國也能參與處理難民問題。

    這項新議案最終透露了歐盟放棄強制配額安置難民的選項。

    歐盟放棄了難民安置強制配額的選項。（美聯社）

    歐盟放棄了難民安置強制配額的選項。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    營地遭燒毀 希臘離島難民示威遭驅離
    2020/09/12 23:32

    營地遭燒毀 希臘離島難民示威遭驅離
    大火再掀歐洲難民危機 德法荷向未成年移民敞開大門
    2020/09/11 12:51

    大火再掀歐洲難民危機 德法荷向未成年移民敞開大門

    亞昕南下插旗 昕見築打造苗北地標
    土耳其開邊境收難民惹怒希臘爆衝突 1敘國難民兒童死亡
    2020/03/03 12:31

    土耳其開邊境收難民惹怒希臘爆衝突 1敘國難民兒童死亡
    東歐控難民配額不合法 歐洲法院駁回
    2017/09/06 23:15

    東歐控難民配額不合法 歐洲法院駁回
    國際今日熱門
    巨石墜落切斷攀岩繩！ 工程師45公尺高空墜落慘死
    2020/09/25 00:42

    巨石墜落切斷攀岩繩！ 工程師45公尺高空墜落慘死

    才剛砲轟「梵中協議」 龐皮歐下週將出訪教廷
    2020/09/25 07:06

    才剛砲轟「梵中協議」 龐皮歐下週將出訪教廷

    007情報員是真的？歷史上的詹姆士‧龐德曾現身波蘭！
    2020/09/25 06:02

    007情報員是真的？歷史上的詹姆士‧龐德曾現身波蘭！

    美國加州擬2035禁售汽油車 可望加速製造商轉型
    2020/09/25 00:42

    美國加州擬2035禁售汽油車 可望加速製造商轉型

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播