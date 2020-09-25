成員國反對接納難民 歐盟妥協提出新計畫

摩里亞難民營大火造成1萬2500名移民流離失所。（美聯社）

2020/09/25 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟下定決心解決難民議題，與難民潮引起的成員分歧，因此提出新的難民安置計畫：相較以前的強制安置，如今歐盟成員國可以選擇遣返難民，如此與反對接納難民的成員國做出妥協；而不論庇護、遣返，所有成員國都要提供行政與金援上的協助，分攤接納難民的成員國負擔。以期在責任分配和成員團結之間取得平衡。

綜合外電報導，位在希臘的摩里亞難民營大火造成1萬2500名移民流離失所，促使歐盟反省了都柏林準則（Dublin Rule）的不合時宜，這份舊準則原意是協助那些逃離獨裁政體的流亡者，因此強制規定成員國，只要難民有向歐盟申請庇護，那位難民進入的第1個歐盟成員國就必須負責將其安置。

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新的難民安置計畫則取消了強制安置的要求，增加了遣返的選項，並且作業時間限在12個禮拜以內，12個禮拜以後，不合格者將被快速強制遣返，確保那些不願回國者不會轉而在其他歐盟成員國內逗留。此舉相當於歐盟委員會向反對接納難民的成員國妥協。

為了減輕接納難民的成員國負擔，每接收一位難民，該國即可獲得1萬1650歐元（約台幣39萬6570元）的歐盟資助，而新議案要求每個成員國按照GDP、人口數強制金援安置與遣返難民的各項事宜，由此讓不願接納難民的成員國也能參與處理難民問題。

這項新議案最終透露了歐盟放棄強制配額安置難民的選項。

歐盟放棄了難民安置強制配額的選項。（美聯社）

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