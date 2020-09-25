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    討論劇本趁醉猥褻女後輩 中國一級演員田蕤被捕

    做為中國國家一級演員的田蕤曾獲得上海白玉蘭戲劇獎主角獎、中戲國際學院獎最佳主角獎、佐臨話劇藝術獎最佳男主角獎等獎項，如今卻被爆出醜聞。（圖擷取自微博）

    做為中國國家一級演員的田蕤曾獲得上海白玉蘭戲劇獎主角獎、中戲國際學院獎最佳主角獎、佐臨話劇藝術獎最佳男主角獎等獎項，如今卻被爆出醜聞。（圖擷取自微博）

    2020/09/25 19:37

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家一級演員田蕤日前遭人爆料趁女後輩酒醉時猥褻對方，事後田蕤已遭上海警方逮捕。

    據中媒報導，受害者A女士稱，8月31日當天晚上，她與一位女性朋友一同到田蕤家中討論劇本商量工作事宜，由於自身酒量不佳，幾杯酒落肚後便趴在桌子上稍事休息，但迷迷糊糊中依稀記得田蕤將她與朋友分別扶到沙發上。

    但不知道什麼時候，田蕤突然出現在她面前，問她想不想簽公司、當演員，接著便對A女士伸出狼爪，A女士回憶說，一切發生的太過突然，她當時腦筋一片空白，只是不斷流淚和本能的反抗。而事發過後，田蕤竟還在微信上問A女士追問：「你喜歡和我接吻嗎？」，A女士先是一愣，接著回答：「不知道。」，田蕤說：「這也算是一種答案。」

    9月3日，A女士在微信上對田蕤表示：「一閉上眼睛全是您趴在我身上的畫面，我哭醒好幾回，我已經失去睡眠了……我從那天晚上開始一直到現在，一次又一次的經歷著死亡……在我打這些字的時候我的整個身體都在發抖，我現在看到您聽到您聲音我就害怕……」

    田蕤則回：「初次見面就搞成這樣，實在不知道該說點什麼……大家都喝了點酒，雖然沒喝多，但也不是啥光彩的事，你要是同意，我們聊一聊。終會找到辦法的。」

    A女士說，在話劇圈子裡，田蕤在她心中是令人尊敬的前輩，沒想到卻做出這種行為，她也因此罹患抑鬱症，並於9月2日在朋友的陪同下向警方報警。23日，上海警方正式逮捕田蕤。

    據報導，做為中國國家一級演員的田蕤曾獲得上海白玉蘭戲劇獎主角獎、中戲國際學院獎最佳主角獎、佐臨話劇藝術獎最佳男主角獎等。曾先後參演電視劇《戲劇人生》，都市勵志劇《美麗見習生》，肢體話劇《人模狗樣》等。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    A女士事後因此罹患抑鬱症。（圖擷取自微博）

    A女士事後因此罹患抑鬱症。（圖擷取自微博）

    被害人事後公布她與田蕤在微信上的對話。（圖擷取自微博）

    被害人事後公布她與田蕤在微信上的對話。（圖擷取自微博）

    被害人事後公布她與田蕤在微信上的對話。（圖擷取自微博）

    被害人事後公布她與田蕤在微信上的對話。（圖擷取自微博）

    上海警方9月2日後受理後決定立案，並於23日逮捕田蕤。（圖擷取自微博）

    上海警方9月2日後受理後決定立案，並於23日逮捕田蕤。（圖擷取自微博）

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