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    港保安局長稱12港人已獲安排官派律師 家屬委任律師揭謊言

    12港人案獲國際關注，被捕港青遭扣押在深圳快一個月，家屬的委任律師還遲遲無法會見。（歐新社）

    12港人案獲國際關注，被捕港青遭扣押在深圳快一個月，家屬的委任律師還遲遲無法會見。（歐新社）

    2020/09/25 19:33

    〔即時新聞／綜合報導〕12名港青上月底疑潛逃台灣途中遭中國海警逮捕，扣押在深圳至今已快一個月，刑事拘留37天的期限將至，家屬委任的律師仍遲遲無法會見；但香港保安局局長李家超本月19日稱12人已各自從官方名單中選了兩名律師。對此，港媒《立場新聞》透露，被捕港青之一的嚴文謙一直到昨天（24日）才獲安排內地法援機構人士擔任案件受理人，還不是律師，質疑李家超說謊。

    根據《立場新聞》報導，李家超上週六在一新聞節目上指出，被捕12港青已從官方提供的名單上選擇2名辯護律師，但嚴文謙家屬委任的內地律師24日從深圳市司法局法律援助處的紀錄上得知，嚴文謙一直到昨天下午才獲安排一名吳姓法援處主任擔任案件受理人，並非李家超所言是律師。

    報導指出，法援處受理人的角色，乃是負責指派律師給被扣留人，如果照資料上顯示昨天才獲受理，那麼嚴文謙理應還未獲指派辯護律師；且嚴文謙個案至昨日才獲派案件受理人，李家超卻能在5天前就聲稱每個人都已獲派律師，質疑其說法有誤導之嫌。對此，嚴文謙家屬委任律師痛批公安當局聲稱其當事人已有另外2名律師的說法「完全是騙人」！

    積極協助12港青的立法會議員朱凱迪表示，當局為每位港人安排2名官派律師，目的就是要上家屬的委任律師無法介入案件。他又批李家超的說法反映港府完全接受官派律師的做法，剝奪港人自行選擇辯護律師的權利。

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