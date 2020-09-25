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    封鎖鐵道高速公路 印度農民抗議新農業法案

    印度農民近日抗議當局進行農業改革，占領了高速公路。（路透）

    印度農民近日抗議當局進行農業改革，占領了高速公路。（路透）

    2020/09/25 19:40

    〔即時新聞／綜合報導〕印度農民近日抗議當局進行農業改革，認為新立法將放寬農產品的銷售市場自由，違背農民利益，農民希望政府繼續以保證價格收購糧食，避免受到自由市場的價格擺佈，今（25）日有成千上萬的農民占領了高速公路與鐵軌，向當局表達不滿。

    根據《路透》報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）政府支持的農業改革法案最近獲議會通過，新法案將允許農民向私人農產機構，如沃爾瑪（Walmart）等大型零售商出售農產品，而政府仍會以保證價格收購大米與小麥等大宗農產品，但大多數的農民認為這項改革會讓農業經濟失序。

    農民辛格（Karam Singh）認為，政府試圖使傳統批發市場變得多餘，他表示，有85％的貧困農民擁有不到2公頃的土地，而在新立法施行後，這些土地很容易被私人併購，辛格說，「私人零售商將提供我們1到2年的優惠價格，之後呢？政府應該要保證私人零售商給我們比政府更優惠的價格。」

    許多農民組織近日開始呼籲全國罷工，並在印度旁遮普邦、哈里亞納邦和北方邦各地示威遊行，以卡車、曳引機與聯合收割機封鎖通往新德里的高速公路與鐵軌，當局也停止了部分火車通行。雖然示威活動保持和平狀態，但是印度每天仍有多起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新確診病例，大批未戴口罩的農民群聚在街頭仍引發擔憂。

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