聲援港警修例挨轟 林鄭：未打壓新聞自由

香港特首林鄭月娥今日凌晨發文聲援港警修例，強調未打壓新聞自由或篩選記者。（美聯社）

2020/09/25 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方22日宣布修改《警察通例》中的「傳播媒體代表」定義，引發各界批評，香港特首林鄭月娥今（25）日凌晨則在臉書貼文表示，未打壓新聞自由或篩選記者，並強調，政府新聞處新聞發布系統 （GNMIS）是客觀、開放的平台。

綜合媒體報導，在港警日前宣布，未來僅承認已在政府新聞處新聞發布系統登記的傳媒機構，林鄭月娥也在深夜聲援港警。林鄭月娥在臉書發文表示，看到不少新聞圍繞在「傳媒代表」定義一事，令她「有點不吐不快」。

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林鄭月娥指出，新聞發布系統是「增強政府與傳媒聯繫」並「為傳媒提供服務」的重要平台，強調警方透過這個「客觀、開放、一視同仁的服務平台」界定傳媒代表，協助記者在行動中採訪和攝影，「怎會是打壓新聞自由或篩選記者」。文章最後也再次提到，《基本法》保障香港居民享有言論、新聞、出版等的自由，這是不會改變的。

林鄭月娥貼文一出引發大量批評，香港立法會議員毛孟靜怒斥林鄭月娥「睜眼說瞎話」，一如往常的「顛倒黑白」。民主黨籍立法會議員許智峯則抨擊，新聞發布系統設有申請門檻，等同於篩選媒體，並非林鄭月娥所說的「完全公開、客觀」，怒批相關行為是對新聞自由的踐踏。

網友也紛紛表示，「全部改名環球時報」、「應該叫香港公安通例才對」、「林鄭可以不吐不快，那香港人呢」、「林鄭不吐不快，警察不打不快」、也有網友反諷這絕對不是打壓，「因為警察都直接打記者」。

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