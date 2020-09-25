巾幗英雌！美現存最長壽海軍陸戰隊老兵 歡度107歲生日

美國現存最長壽海軍陸戰隊老兵科爾（Dorothy Schmidt Cole），在北卡羅來納州坎納波利斯住處歡度107歲生日。（圖擷自坎納波利斯城市推特）

2020/09/25 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕敬禮！美國現存最長壽海軍陸戰隊老兵科爾（Dorothy Schmidt Cole），本月19日在北卡羅來納州坎納波利斯住處歡度107歲生日，她於1913年9月19日出生，1943年二戰期間入伍服役。

據《福斯新聞》報導，科爾回憶，1941年日本偷襲珍珠港後，美國每個人都在為國家出力，例如紅十字會的婦女就會在教堂裡編織東西，因此她也想要做點什麼，就這樣毅然決然地投入軍伍。

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而科爾之所以能夠服役，主要還是1942年時任美國海軍部長的諾克斯（Frank Knox），批准成立海軍陸戰隊女子後備隊，海陸部隊便於1943年開始徵召女性成為預備役。

美國海軍陸戰隊女性協會表示，1943年3月，女子後備隊在紐約開始訓練，7月移至北卡羅來納州的海軍陸戰隊勒瓊營，成立的第一年後人數就從4人增加到1.5萬人。科爾就是在勒瓊營完成訓練，隨後派遣至維吉尼亞州匡提科（Quantico）擔任行政職務。

美國第二次世界大戰博物館的資料指出，第二次世界大戰期間共有35萬名美國女性報效國家，一開始只是在陸軍或海軍護理團當中服役，但最後各種部隊都徵召了女性新兵。

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