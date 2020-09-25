中國小說《三體》遭美議員盯上 去信要網飛終止改編影集

網飛改編劉慈欣作品《三體》引起美國會議員關切。（路透）

2020/09/25 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府壓迫新疆維吾爾族遭國際撻伐，美國參議員如今指控，中國科幻小說家劉慈欣曾護航中共對待維族的行徑，去函要影音串流業者網飛停止改編其作品《三體》的拍攝計畫。

《路透》報導，網飛本月初宣布將製作小說《三體》系列影集，並由《冰與火之歌：權力遊戲》闖出名號的兩名編劇班紐夫（David Benioff）和衛斯（D.B Weiss）操刀，劉慈欣本人擔任製作顧問。

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對此，5名共和黨參議員聯名致信給網飛，指出劉慈欣在2019年《紐約客》雜誌的一段訪談中，稱政府是在幫助提升維族的經濟狀況，試著讓他們擺脫貧困，他還提到，「我知道你想問『關於個體和政治的自由呢？』但這不是中國人在意的事情，對普羅大眾來說，關心的是醫療花費、房價、孩子的教育，不是民主」、「如果你讓國家稍微鬆散一些，那麼後果會很可怕。」

領銜致函網飛的參議員布萊克本（Marsha Blackburn）表示，基於劉慈欣上述言論，改編他的作品等同粉飾中國政府的罪行，「面對發生在新疆的暴行，企業自主決策的空間並不存在，有的只是共犯結構。」呼籲網飛審慎重新考慮改編《三體》的計畫。

劉慈欣是目前中國最知名科幻小說家，其作品《三體》在2015年獲得科幻小說界最高榮譽「雨果獎」，中短篇小說《流浪地球》則在去年改編為電影，在中國創下票房紀錄。

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