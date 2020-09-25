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    武漢肺炎》百年來首次 巴西里約嘉年華遊行宣布延期

    巴西里約嘉年華每年吸引大批的民眾及遊客參與，受到疫情影響里約森巴舞學校聯盟「LIESA」宣布，2021年的遊行活動將延期。（法新社資料照）

    巴西里約嘉年華每年吸引大批的民眾及遊客參與，受到疫情影響里約森巴舞學校聯盟「LIESA」宣布，2021年的遊行活動將延期。（法新社資料照）

    2020/09/25 12:26

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西是全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情最嚴重的地區之一，里約熱內盧（Rio de Janeiro）的森巴舞學校24日晚間宣布，受到疫情影響，明年（2021）2月的嘉年華遊行無法照常舉行，這也是里約嘉年華遊行百年來首次延期，里約政府則尚未公布整體嘉年華活動是否延期等相關規劃。

    綜合外媒報導，嘉年華遊行是巴西年度的重要活動，更是許多居民的生計來源，負責組織嘉年華遊行的里約森巴舞學校聯盟「LIESA」表示，武漢肺炎的蔓延導致傳統遊行無法安全的進行。「LIESA」並未公布新的遊行日期，並強調這將取決於武漢肺炎疫苗。

    「LIESA」主席卡斯塔涅拉（Jorge Castanheira）指出，在沒有疫苗的情況下，難以舉行嘉年華，必須等待接下來數個月疫苗問世，若非在確保安全的情況下，無法訂定遊行日期。研究巴西嘉年華的歷史學家西馬斯（Luiz Antonio Simas）則表示，武漢肺炎破壞了整個文化和產業鏈。里約政府尚未宣布關於嘉年華的相關決定，政府機構17日發表的聲明指出，在武漢肺炎疫苗問世前，無法確定何時能恢復大型公共活動。

    據報導，巴西前一次將里約嘉年華延期已是1912年，無論是二戰期間或是長達20多年的獨裁統治，都無法阻擋巴西民眾對於嘉年華會的熱情，這次卻敗給疫情。巴西在今年2月嘉年華盛事期間，爆出首例確診，隨後確診數激增。截至目前巴西累積超過465萬確診，僅次於美國和印度，死亡的患者達13.9萬人。

    武漢肺炎疫情已經迫使里約政府取消跨年活動，改為線上的音樂、燈光秀，延後巴西嘉年華遊行，預計將使里約損失大量觀光收入。據統計今年巴西嘉年華共吸引210萬遊客，創造40億雷亞爾（約新台幣212億）的經濟活動。

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