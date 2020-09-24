一包堅果促從政 韓航「堅果門」座艙長力抗財閥企業文化

前大韓航空「堅果門」事件中被副社長趙顯娥要求下跪道歉的朴昌鎮現在從政，要改變南韓財閥企業文化。（法新社）

2020/09/25 00:47

〔編譯管淑平／綜合報導〕曾經擔任南韓「大韓航空」座艙長的朴昌鎮（Park Chang-jin，譯音），從來沒想到會因為一包堅果，激發他決心從政。現在正競逐南韓左派政黨「正義黨」黨魁一職的朴昌鎮說，6年前的大韓航空副社長趙顯娥「堅果門」事件，讓他看到「人性本色」，「沒有從政治和法律上改變，現狀永遠不會變」。

朴昌鎮24日在法新社的訪問中談到「堅果門」事件，指當時出面處理趙顯娥對空服員未將堅果拆封、倒在盤子上的不滿，「我請她冷靜，但是我感覺我身為人的尊嚴都在崩解．．．那是我人生中最長的5分鐘」，後來被趙顯娥要求下機，「走回航站感覺像走進自己的棺材」。

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堅果門事件後，朴昌鎮被降回如同他剛進大韓航空的職級，雖然法院之後的判決要求趙顯娥和公司賠償他1億韓元，但是他說，這起事件給他「看待社會和人性本色的新視角」，「我理解到，沒有在政治和法律上的改變，這種現狀永遠不會變」。

今年1月朴昌鎮辭去空服員工作，全力投入政壇，現在正競逐「正義黨」黨魁，該黨選舉結果將在本週末揭曉。

南韓經濟多半被少數幾家被稱為「財閥」的大型家族企業掌握，企業分析公司「財閥網」負責人鄭淳燮（Chung Sun-sup，譯音）說，這種由家族掌控的公司，比由非親非故專業經理人管理的公司，更常見職場霸凌。

朴昌鎮認為，財閥的家族繼承「應該被基本上終結」，不過，這非一蹴可及，「需要一套讓他們為其作為負起責任的制度」，「法律之前應該人人平等」。

前大韓航空「堅果門」事件中被副社長趙顯娥要求下跪道歉的朴昌鎮（左二），今年3月27日在韓航母公司韓進集團的韓進KAL控股公司總部前抗議，要求財閥家族成員退出企業高階管理職位。（法新社）

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