2020/09/25 00:03

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其今日發生芮氏規模4.2地震,造成許多民眾奪門而出,截至目前尚未傳出受傷災情。

根據《美聯社》報導,土耳其當地時間下午4點38分(台灣時間晚上9點27分),在馬爾馬拉埃雷利西(Marmaraereglisi)附近的馬爾馬拉海域發生規模4.2級的強震,連擁有1500萬人口的伊斯坦堡(Istanbul) ,都明顯感受到劇烈搖晃。

當地媒體阿納多盧通訊社(Anadolu Agency)也表示,有許多人從家中或辦公室奪門而出,不過伊斯坦堡政府官員強調,目前尚無傷亡或毀損消息傳出。

