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    中國多地大學封閉式管理防疫 學生抗議高呼解封

    為防止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情反彈，中國教育部門下令大專院校開學後仍要加強防疫措施，卻傳出多地校方採取強硬的封閉式管理，引發學生不滿，高呼「解封」等口號。圖為武漢大學宿舍。（法新社）

    為防止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情反彈，中國教育部門下令大專院校開學後仍要加強防疫措施，卻傳出多地校方採取強硬的封閉式管理，引發學生不滿，高呼「解封」等口號。圖為武漢大學宿舍。（法新社）

    2020/09/24 23:18

    〔中央社〕為防止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情反彈，中國教育部門下令大專院校開學後仍要加強防疫措施，卻傳出多地校方採取強硬的封閉式管理，引發學生不滿，甚至在校園內抗議，高呼「解封」等口號。

    自由亞洲電台中文網24日報導，陝西西安外國語大學至少有8棟宿舍的學生不滿校方從8月底開學後，一直不讓學生進出校園，17日深夜不斷呼喊「解封」口號抗議，持續了至少半個小時。

    一名學生受訪時稱，更過分的是，校方販賣過期、發霉的食品，校內超市動不動就關門，讓學生無處購物，完全沒有辦法滿足日常生活需求。

    這名學生還指控，全校4個女生浴室經常只有一個可以使用，校方就讓全校女生在一個浴室裡洗澡。

    對此，校方21日承諾盡快改善校內購物條件，延長學生用餐和洗澡的服務時間，並處理胡亂漲價行為。但學生仍不滿校方態度敷衍，要求直接解封。

    據報導，類似情況也發生在山西、天津、安徽、四川、廣東等地。例如，安徽合肥大學學生批評學校對學生封校，卻又讓教職工自由進出校園，是雙重標準。

    此外，中國大陸「十一長假」將至，廣東財經大學華商學院的學生不滿校方對於是否讓學生離校放假避而不談，計劃在宿舍內大叫抗議。

    中國教育部與國家衛生健康委員會8月印發「高等院校秋季學期疫情防控技術方案」，要求大專院校「嚴格做好校門管控」、「師生非必要不外出」等，當時便引發網上輿論議論。

    據官媒央視網報導，中國教育部應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室主任王登峰8月底在記者會上表示，這項措施「既不是封閉式管理，也不是不准出來」。

    他說，各大專院校對教職員生應一視同仁，要求「非必要不外出」；至於「十一」假期學生能否外出離校，則需要各地各校因地制宜，反對「一刀切」。

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