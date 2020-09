好消息！港建制派議員何君堯 英律師管理局考慮除名

2020/09/24 23:34

〔即時新聞/綜合報導〕英國保守黨人權委員會委員裴倫德(Luke de Pulford)在推特上透露,英國律師管理局(Solicitors Regulation Authority)將會排期聆訊,考慮是否將香港議員何君堯從名單中除名,裴倫德大讚「是對香港來說的好消息」。

今(24)日凌晨左右,裴倫德在推特上發文,並貼出信件截圖,指出英國律師管理局將會考慮是否將香港建制派議員何君堯從名單中除名,會於12月14日至18日聆訊,裴倫德大讚「對香港來說是個好消息」。

裴倫德也為此事向英國上議院議員凱許曼(Michael Cashman)以及上議院議員阿爾頓(David Alton)致謝,他強調,英國律師管理局這次認真對待此案件並採取罕見對策,讓他相當高興,「散播仇恨、煽動暴力以及鼓吹威權主義的人,沒有資格在英國執業」,他直呼,「和香港站在一起」。

裴倫德還在結尾加上「何已完」的Hashtag,酸度爆表。

去年阿爾頓等人就曾經去函,讓何君堯遭母校英國安格里亞魯斯金大學(Anglia Ruskin University)褫奪其名譽法學博士學位,當時讓何君堯的支持者徹底失控,揚言要殺死包括阿爾頓在內的人。

BREAKING: after months of campaigning, the Solicitors Disciplinary Tribunal has decided to PROSECUTE Junius Ho and have referred him to a special tribunal (the process to strike him from the UK register).



A little piece of good news for #HongKong #sorrynotsorry pic.twitter.com/Gf96ws9G10