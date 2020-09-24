反送中沙田衝突3港男遭判刑！17歲學生也將入獄3年4個月

反送中示威活動期間，7月14日沙田新城市廣場爆發警民衝突。（彭博）

2020/09/24 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕3名香港男子去年反送中示威活動期間，涉入7月14日沙田新城市廣場衝突，被控暴動、有意圖而傷人罪，他們本月4日承認暴動罪，以換取控方不起訴最高可判終身監禁的有意圖而傷人罪。今（24）日香港法官判其中2人入獄4年，17歲未成年被告則被判3年4個月。

綜合港媒報導，3名被告分別為24歲服務生粱男、51歲保安龔男、17歲學生李男。3人本月4日在區域法院正式承認暴動罪，以換取控方不起訴最高可判終身監禁的有意圖而傷人罪。

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案情指出，3人去年參與暴動並襲警，一名警員被打到骨折，左眼出現重影，無法再於前線工作，需轉為文書工作。法官胡雅文指出，憲法保障市民和平集會自由，批評不公、表達不滿，但非絕對的權利，一旦涉及暴力、擾亂公眾安寧，便超越了和平集會的界線，有關人士也要受到法律制裁，否則便如無政府狀態。

法官指出，本案暴動人數較其他案少，但暴力程度嚴重，眾人包圍2警以殘暴手段對待，影響其前途。不過，有人求情是受現場氣氛影響，失去判斷力，法官指從求情信中看到悔意，因此所犯下2項暴動罪各以5年及6年作為量刑起點，3被告認罪獲3分之1刑期扣減。

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