龐皮歐示警中共滲透宣傳及間諜行動 汪文斌怒批：反華妄想症

龐皮歐23日在威斯康辛州首府麥迪遜發表談話，警告國內政界人士要提防中國外交官在美的間諜活動。（美聯社）

2020/09/24 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕中美關係如今勢同水火，近來批中不遺餘力的美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）週三（23日）表示中共正在努力滲透美國，警告國內政界人士要小心防範中國外交官員在美國中央及地方的間諜活動。對此，中國外交部怒批龐皮歐「反華妄想症」發作，聲稱中方沒興趣干涉美國內政。

根據政治新聞網站《華盛頓自由燈塔》（The Washington Free Beacon）報導，龐皮歐週三於威斯康辛州（Wisconsin）首府麥迪遜（Madison）發表談話表示，中國外交官可能會試圖拉攏美國中央和地方官員，作為鼓動對北京的宣傳和進行間諜活動，他直言，「中共及其代表的目的是使美國人接受北京的威權主義」。龐皮歐同時也警告美國各級政界人士應當提防這些中國駐美代表。

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對此，中國外交部發言人汪文斌今天（24日）說，地方合作及交流是中美關係的重要一環，中國駐美使館和各類人民團體一向按照國際法和中美雙邊協議行事，與美各級政府交往都是為了促進兩國相互瞭解、交流與合作。

汪文斌怒批龐皮歐的言論罔顧事實，純屬謊言，「講話完全是打著外交幌子、服務內政議程，明顯出於政治私利」。汪文斌還說，美國一些政客患上「反華妄想症」，不斷污蔑抹黑中方，利用渲染中國威脅來阻撓、破壞中美交流合作。

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